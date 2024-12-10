من أصول عربية.. معلومات هامة عن الحسناء ألينا حبة مستشارة ترامب للرئاسة

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن تعيين المحامية ألينا حبة لتكون مستشارة له، والتي تعد واحدة من فريق محاميه في قضية أموال الصمت في نيويورك.

ويقدم "الموجز" خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن المحامية إلينا حبة مستشارة ترامب للرئاسة، وتعليق ترامب علي اختيارها.

ترامب يعلق علي اختياره لـ ألينا حبة مستشارة له

علق ترامب علي اختياره لـ ألينا حبة مستشارة له، في منشور على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال" قائلًا: "لقد كانت ألينا حبة ثابتة في ولائها ولا مثيل لإرادتها، وقفت بجانبي خلال العديد من المحاكمات والمعارك وأيام لا حصر لها في المحكمة".

ترامب

علاقة ترامب بـ ألينا حبة

تعد ألينا حبة محامية في فريق ترامب الدفاعي في قضية الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز المعروفة إعلاميًا بـ "أموال الصمت" كمستشار قانوني للرئيس.

وانضمت ألينا حبة إلى فريق ترامب القانوني، في عام 2021، بعد أن التقت به في ناديه الريفي في بيدمينستر، نيو جيرسي، حيث يوجد أيضًا مكتب المحاماة الخاص بها.

و مثلت ألينا حبة ترامب في دعواه القضائية التي رفعها ضد صحيفة نيويورك تايمز وابنة أخته ماري ترامب والتي طالبت بتعويض قدره 100 مليون دولار.

وكانت ألينا حبة المستشارة الأولى في حملة ترامب الانتخابية، حيث كانت تعمل مستشارة أولى لـ MAGA Inc وهي لجنة عمل سياسية كانت تدعم إعادة انتخاب ترامب، وقامت بحشد المؤيدين لترامب خلال عملته الانتخابية.

وأشارت التقارير إلى أن ألينا حبة تتقاضى 3.5 مليون دولار لعملها في المجموعة، بحسب ما نشرته قناة cnbc.

من هي ألينا حبة؟

تتمتع ألينا حبة بأصول عراقية، وهي أم لثلاثة أطفال وتصف نفسها بأنها كاثوليكية متدينة.

وولدت ألينا حبة في ولاية نيو جيرسي لأبوين كاثوليكيين متديين كانا قد هاجرا من العراق في أوائل الثمانينيات.

وتخرجت ألينا حبة من مدرسة كينت بليس في عام 2002، وبعد تخرجها من الجامعة، حصلت على وظيفة في صناعة الأزياء، حيث عملت في مارك جاكوبس- إحدى العلامات التجارية الرائدة في أمريكا.

كما حصلت ألينا حبة على شهادة في القانون من جامعة ويدنر، وهي مدرسة صغيرة في بنسلفانيا، في عام 2010.

وتولت ألينا حبة منصب كاتبة لدي قاضي المحكمة العليا لولاية نيوجيرسي آنذاك يوجين كودي جونيور، قبل دخول الممارسة الخاصة، حيث عملت لعدة سنوات قبل أن تبدأ شركتها الخاصة في عام 2020.

وتشغل ألينا حبة حالياً منصب الشريك الإداري لشركة"Habba Madaio & Associates LLP".

وتتمتع ألينا حبة بخبرة في التقاضي وتأسيس الشركات، والعقارات التجارية، وقانون الأسرة، وصناعة الخدمات المالية والقضايا المتعلقة بالبناء، وذلك وفقًا لموقعها الإلكتروني.

الحياة الشخصية لـ ألينا حبة

تزوجت ألينا حبة من جريج روبن في عام 2020، وفقاً لـ "بلومبيرج"، و تشير تقارير إعلامية أيضاً إلى أن روبن هو مستثمر عقاري تجاري ومؤسس شركة لإدارة مواقف السيارات في نيويورك.

ألينا حبة وترامب

في نوفمبر 2023، قالت ألينا حبة لصحيفة "نيويورك بوست" إن لديها ثلاثة أطفال، بينهم ابن يبلغ من العمر تسع سنوات، وابنة تبلغ من العمر سبع سنوات، أما ابنها الثالث، فهو مراهق يبلغ من العمر 15 عاماً من زوجها الأول.

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