معلومات هامة عن آدم بوهلر مبعوث ترامب الخاص لشؤون الرهائن

رشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب آدم بوهلر لمنصب المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن، في ولايته الثانية التي ستبدأ في 20 يناير 2025 عقب حفل تنصيب رئيسًا لأمريكا.

وقال دونالد ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن آدم بوهلر سيكون المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن.

ترامب يرشح آدم بوهلر لمنصب المبعوث الخاص لشؤون الرهائن

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز المعلومات آدم بوهلر مبعوث ترامب الخاص لشؤون الرهائن.

ترامب

وكتب دونالد ترامب على موقع تروث سوشيال: "يعلم آدم بوهلر أن لا أحد أقوى من الولايات المتحدة الأمريكية، على الأقل عندما يكون الرئيس ترامب زعيمها، سيعمل آدم بوهلر بلا كلل لإعادة مواطنينا الأمريكيين العظماء إلى الوطن".

وأشاد ترامب في منشوره بـ آدم بوهلر باعتباره المفاوض الرئيسي في اتفاقات إبراهيم، وقال الرئيس المنتخب إن آدم بوهلر شارك في المفاوضات مع طالبان، حيث أبرمت إدارة ترامب الأولى صفقة مع الجماعة المعينة والتي أوقفت جميع الهجمات ضد القوات الأمريكية في أفغانستان مقابل الالتزام بالخروج من البلاد وهو الاتفاق الذي ورثه الرئيس بايدن ومدد الموعد النهائي للانسحاب لكنه أشرف في النهاية على خروج فوضوي من البلاد.

من هو آدم بوهلر؟

يعد آدم بوهلر هو الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، وهي وكالة اتحادية جديدة أسسها ترامب في 2021 خلال ولايته الأولى.

وكشفت صحيفة ذا هيل عن معلومات جديدة عن آدم بوهلر، حيث أشارت إلى أن المنصب يحمل رتبة سفير لكنه لا يتطلب تأكيد مجلس الشيوخ.

أبرز المناصب التي تقلدها آدم بوهلر؟

وشغل آدم بوهلر بين عامي 2019 و2021 منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الإنمائي الدولية الأمريكية، وهي وكالة فيدرالية تم إنشاؤها خلال إدارة ترامب الأولى.

ويشغل آدم بوهلر أيضًا منصب عضو في مجلس إدارة المجلس الأطلسي، وعضو في مجلس الولايات المتحدة التذكاري للهولوكوست.

ويعد متحف الهولوكوست التذكاري الأمريكي بمثابة النصب التذكاري الرسمي للولايات المتحدة فيما يتعلق بالهولوكوست حيث يوفر توثيقًا ودراسة وتفسيراً لتاريخ الهولوكوست.

الرهائن الأمريكيين أولوية أولى لـ ترامب

وكان مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط قد أكد أن الأولوية الأولي لإدارة ترامب فيما يتعلق بملف السياسة الخارجية ستكون الإفراج الفوري عن الأسرى الأمريكيين المحتجزين خارج البلاد دون مزيد من التأخير.

وأضاف مستشار الرئيس الأمريكي، في حوارًا مع صحيفة لو بوان الفرنسية، ونقلته جيروزالم بوست الإسرائيلية، أنه في حين يجب أن يكون إطلاق سراح الرهائن منفصلاً عن القضايا المتعلقة بمستقبل قطاع غزة، فإن صفقة الرهائن يجب أن تأتي في إطار وقف إطـلاق نـار مؤقت.

وتابع: "يعتقد ترامب أنه يجب إطلاق سراح الرهائن على الفور وأنه يجب ألا يكون هناك مزيد من التأخير، ووفقًا له، لا ينبغي ربط مصيرهم بقضايا أخرى تتعلق باليوم التالي في غزة، وتساعد العديد من الدول حاليًا في تحقيق هذا الهدف، سواء كانت مصر أو الأردن أو قطر أو حتى تركيا".

آدم بوهلر وترامب

الجدير بالذكر أن دونالد ترامب قال إن الثمن سيكون باهظًا في الشرق الأوسط إذا لم يتم إطلاق سراح المحتجزين قبل تنصيبه في يناير المقبل، وكتب في منشور على تروث سوشيال: "إذ لم يطلق سراح الرهائن قبل 20 يناير 2025، وهو التاريخ الذي سأتولى فيه بكل فخر منصب رئيس الولايات المتحدة، فستكون هناك مشكلة خطيرة في الشرق الأوسط وكذلك بالنسبة لمن ارتكبوا هذه الفظائع ضد الإنسانية".

اقرأ أيضًا

ترامب: أغلب الرهائن لدى حماس قتلوا وأؤيد ضرب إيران

صفقة غامضة.. هل يعيد ترامب تشكيل خريطة السلام في أوكرانيا؟