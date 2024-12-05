مؤيد لإسرائـ.ـيل..من هو رون دي سانتيس الذي يفكر ترامب تعيينه وزيرًا للدفاع؟

يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب استبدال المرشح الحالي للبنتاجون، بحاكم فلوريدا، رون دي سانتيس خاصة بعد حالة الجدل التي أثيرت بعد اختيار مقدم البرامج السابق، والتي تتعلق بمزاعم حول حياته الشخصية.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن ترامب يدرس طرح حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس كبديل محتمل لبيت هيجسيث الذي اختاره لتولي منصب وزير الدفاع.

من هو رون دي سانتيس؟

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن حاكم فلوريدا، رون دي سانتيس الذي يفكر ترامب في استبدال المرشح الحالي للبنتاجون به.

ترامب

يعد رون دي سانتيس حاكم فلوريدا سياسي من الحزب الجمهوري الأمريكي، وعضو سابق في مجلس النواب.

وفاز رون دي سانتيس بولاية جديدة على رأس الولاية الواقعة جنوب شرقي الولايات المتحدة، في انتخابات حكام الولايات التي أجريت بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في 8 نوفمبر 2022.

السيرة الذاتية لـ رون دي سانتيس

ولد رون دي سانتيس في مدينة جاكسون في فلوريدا، وأمضى معظم حياته في هذه الولاية، وهو متزوج من ماري ديسانتيس التي كانت نجمة تلفزيونية وباتت لاحقا مساعدة له، ولهما 3 أبناء.

ورون دي سانتيس من عائلة إيطالية الأصل، إذ إن 8 من جدوده ولدوا في إيطاليا، وهاجر بعضهم إلى الولايات المتحدة بداية القرن العشرين.

المسار السياسي لـ رون دي سانتيس

فاز رون ديسانتيس أول مرة بعضوية مجلس النواب في 2012، وأعيد انتخابه في 2014 و2016.

وفي بداية عام 2019، أصبح رون دي سانتيس الحاكم 46 لولاية فلوريدا، بعد فوزه بفارق طفيف.

علاقة رون دي سانتيس بـ ترامب

وحظي رون دي سانتيس حينها ترشيحه للمنصب بدعم من الرئيس دونالد ترامب، وكان أول حاكم جمهوري منذ عام 2002 يفوز بمنصب حاكم فلوريدا، التي تعد الولاية المكتظة بالسكان.

وفي عام 2022 أعيد انتخابه للمنصب حاكم ترامب وحقق فوزًا كبيرًا على منافسه الديمقراطي شارلي كريست، الحاكم السابق للولاية، بفارق 20% تقريبًا من الأصوات (1.5 مليون صوت)، وهو الأعلى في تاريخ ولاية فلوريدا.

المواقف السياسية لـ رون دي سانتيس

ومن أشهر المواقف السياسية لـ رون دي سانتيس هو مشروع قانون "المساءلة الفلسطينية" التي قدمه في 2013، وطالب من خلاله بوقف المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية حتى تعترف رسميًا بحق إسرائـيل في الوجود باعتبارها دولة يهودية، وأن تقطع جميع العلاقات مع حركة حماس.

وكان رون دي سانتيس أيضًا من مؤيدي نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، ويعارض تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا.

ويدعم رون دي سانتيس إسرائـيل بشدة، وبعد انتخابه حاكمًا لولاية فلوريدا عام 2018، تعهّد بأن يكون "الحاكم الأكثر تأييدًا لإسرائيل في تاريخ أمريكا.

رون دي سانتيس

كما يعارض رون دي سانتيس المساعي الرامية لتقنين حمل السلاح في الولايات المتحدة، وحصل على تصنيف "إيه بلس" (A+) من الرابطة الأمريكية للأسلحة.

واتخذ رون دي سانتس موقفًا متشددًا من الهجرة، وعارض السياسات التي تبناها الرئيس السابق باراك أوباما بهذا الشأن.

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