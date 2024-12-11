روسيا تكشف مصير بشار الأسد بعد نقله لموسكو.. ماذا حدث معه؟

ما زال مصير الرئيس السوري بشار الأسد والذي أطاحت به فصائل المعارضة في سوريا يشغل بال الكثيرين، ولعل التصريحات التي أدلى بها نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف باحتضان الأسد وتوفير ملاذ أمن له من الموضوعات التي أثارت الجدل خلال الساعات القليلة الماضية.

ويستعرض الموجز في هذه السطور ما أدلى به نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف في مقابلة مع NBC News،

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف في حديثه: إن روسيا توفر ملاذًا أمنًا لبشار الأسد، مشيرًا إلى أن روسيا قامت بنقله إلى العاصمة موسكو، أمس الأول بطريقة هي الأكثر أمانًا.

نائب وزير الخارجية الروسي



وأكد نائب وزير الخارجية الروسي في حديثه أن بشار الأسد تم تأمينه، قائلًا: وهذا يظهر أن روسيا تتصرف كما هو مطلوب في مثل هذه الحالة الاستثنائية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي: ليس لدىّ أي فكرة عما يحدث له الآن،و سيكون من الخطأ جدًا أن أتحدث عما حدث وكيف تم حل الأمر".

وفي تصريحاته أكد نائب وزير الخارجية الروسي أن موسكو ستستمر في دعم بشار الأسد.

وأضاف سيرجي ريابكوف، أن بلاده سترفض تسليم بشار الأسد للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته بتهم انتهاكات حقوق الإنسان إذا طلب منها ذلك.

وقال ريابكوف: "روسيا ليست طرفًا في الاتفاقية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية".

جدير بالذكر أن تصريحات سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي تعتبر أول خبر يوضح إلى أين ذهب بشار الأسد بعد أن أطيح به من قبل فصائل من المعارضة.



يذكر أن سؤال أين توجه بشار الأسد كان من الأكثر الأسئلة المطروحة مؤخرًا، وآثار جدلأ واسعًا منذ الإطاحة به.

ولعل أبرز ما تداول ما أعلنت عنه وكالة رويتز عن مصادر سورية ترجح تحطم طائرة بشار الأسد ووفاته، ولكن هذه الترجيحات نفتها المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، وكتبت زاخاروفا في منشور على تلجرام،: يا ترى هل ستدحض وكالة رويترز نفسها بعد أن أفادت بوفاة الأسد المرجحة؟.

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