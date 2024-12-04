بوتين: افريقيا شريك موثوق وتتمتع بآفاق تنموية والغرب فشل في تحقيق أهدافه

افريقيا شريك موثوق لروسيا.. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته في منتدى الاستثمار "روسيا تنادي"، اليوم الأربعاء، أن إفريقيا تعتبر شريكا موثوقا لروسيا، مشيرا إلى وجود قواسم مشتركة عديدة بين الجانبين، وأضاف بوتين أن إفريقيا قريبة من روسيا روحيا، خاصة لكونها تقدّر سيادتها وتسعى لتنميتها بشكل مستقل، ويكشف الموجز تفاصيل كلمته.

آفاق تنموية واعدة للقارة الإفريقية



أوضح بوتين أن القارة الإفريقية تتمتع بآفاق تنمية واسعة، مشيرا إلى أن هذا ليس مجرد تقييم روسي، بل هو رأي مشترك بين خبراء عالميين، بمن فيهم خبراء من ألمانيا ودول أخرى، وأكد بوتين أن العديد من الدول تسعى لتوسيع نشاطها الاقتصادي والتجاري داخل القارة الإفريقية.

منتدى الاستثمار "روسيا تنادي"



يُعقد منتدى "روسيا تنادي" في موسكو على مدى يومين، بتنظيم من بنك "في تي بي". ويهدف المنتدى، الذي يُعقد سنويا منذ عام 2009، إلى جذب الاستثمارات وتحسين المناخ الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية الدولية، ويشارك فيه شخصيات سياسية واقتصادية بارزة من مختلف أنحاء العالم.

بوتين: الغرب شريك غير موثوق



انتقد بوتين خلال المنتدى تصرفات بعض الدول الغربية، واصفا إياها بالشركاء غير الموثوقين. وأشار إلى أن هذه الدول دمرت علاقات تجارية وسلاسل إنتاج وخدمات لوجستية تم بناؤها على مدى عقود مع روسيا، وأوضح أن الإجراءات الغربية شكلت تحديات كبيرة للشركات الروسية في عام 2022.

فشل الغرب في هزيمة روسيا اقتصاديا

أكد بوتين أن الغرب فشل في تحقيق هدفه المتمثل في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، وأشار إلى أن الاقتصاد الروسي شهد نموا بنسبة 3.6% خلال العام الماضي، كما سجلت البطالة أدنى مستوياتها في البلاد، مما يعكس استقرارا اقتصاديا رغم الضغوط الغربية.

التركيز على رأس المال في المنتدى

يُركز منتدى هذا العام على موضوع "مستقبل رأس المال ورأسمال المستقبل"، ويعد منصة رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الاقتصاد الروسي.

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