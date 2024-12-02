ألمانيا تتحدي بوتين وتقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لـ أوكرانيا

قام المستشار الألماني أولاف شولتس بزيارة مفاجئة إلى دولة أوكرانيا ، اليوم الاثنين، وذلك للتأكيد على دعم برلين لـ كييف في حـربها ضد روسيا.

وينشر “الموجز” تفاصيل جولة المستشار الألماني أولاف شولتس التي قام بها اليوم لتقديم الدعم لـ أوكرانيا في حـربها المشتعلة منذ عدة سنوات مع روسيا.

جولة المستشار الألماني في أوكرانيا

أعلن المستشار الألماني أولف شولتس تفاصيل جولته في أوكرانيا في منشور له عبر منصة "إكس"، قائلًا: "توجّهت إلى أوكرانيا الليلة بواسطة القطار عبر بلد يدافع عن نفسه بمواجهة الحـرب الروسية العـدوانية المتواصلة منذ أكثر من ألف يوم".

المستشار الألماني أولاف شولتس

ألمانيا تعلن توريد المزيد من الأسلحة لـ أوكرانيا

وأعلن المستشار الألماني لدي وصوله إلى أوكرانيا عن توريد المزيد من الأسـلحة للدفاع ضد روسيا بقيمة 650 مليون يورو في ديسمبر الحالي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال شولتس: "أود أن أوضح هنا أن ألمانيا ستظل الداعم الأقوى لـ أوكرانيا في أوروبا"، مضيفاً: "يمكن لـ أوكرانيا الاعتماد على ألمانيا، نحن نقول ما نفعله، ونفعل ما نقول".

وأعلنت ألمانيا، في بداية شهر سبتمبر الماضي، تقديم أربعة أنظمة من الدفاع الجوي من أسلحة الدفاع، بعيد المدى لـ أوكرانيا حتى تمكنها من الدفاع عن أراضيها بشكل كامل، فضلًا عن الخطوط الحمراء التي وضعتها ألمانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي في حلف الناتو بعد مهاجمة أهداف عميقة داخل الأراضي الروسية.

ألمانيا تدعم أوكرانيا بـ4 مليارات يورو

وصرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأن ألمانيا ستقدم أربعة مليارات يورو دعمًا إلى أوكرانيا.

المستشار الألماني يؤكد أن موقف بوتين من الحرب في أوكرانيا لم يتغير

وكان المستشار الألماني قد أجري اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،في منتصف شهر نوفمبر الماضي، وقال إن موقف الرئيس الروسي من الحـرب في أوكرانيا لم يطرأ عليه أي تغيير يذكر.

وأضاف شولتس أن محادثته مع بوتين كانت مفصلة، وأوضحت أن وجهات نظر الرئيس الروسي إزاء الحـرب في أوكرانيا لم تتغير كثيرًا، وهذا ليس نبأ جيدًا.

وأكد المستشار الألماني أنه من المهم أيضًا أن يكون هناك قادة أوروبيون يتحدثون إلى الرئيس بوتين، بشأن أوكرانيا، وليس الرئيس الأمريكي فقط.

بوتين

ألمانيا تحث روسيا علي ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا

وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية قد أعلن أن المستشار الألماني حث الرئيس الروسي، خلال اتصال هاتفي هو الأول بين الزعيمين منذ نحو عامين، على إنهاء الحـرب في أوكرانيا وسحب القوات، وشدد على أن ألمانيا ستدعم أوكرانيا طالما اقتضى الأمر.

وأضاف المتحدث أن شولتس أبلغ بوتين أيضًا بأن روسيا يجب أن ترتب لمفاوضات مع أوكرانيا بهدف تحقيق سلام عادل ودائم.

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