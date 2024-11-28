أوكرانيا تغرق في ظلام دامس.. تداعيات الهجــوم الروسي علي قطاع الطاقة الأوكراني

شن الجيش الروسي هجــومًا واسعًا على قطاع الطاقة الأوكراني، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مئات آلاف الأوكرانيين.

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي تداعيات الهجـوم الروسي علي البنية التحتية لقطاع الطاقة في أوكرانيا، وما ترتبط عليه من فرق المدن الأوكرانية في الظلام الدامس.

تفاصيل الهجــوم الروسي علي شبكة الطاقة الأوكرانية

استهدف الهجــوم الروسي علي أوكرانيا شبكة الطاقة الأوكرانية بشكل مكثف، مما أدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المدن الأوكرانية في ظل تدني درجات الحرارة إلى حد التجمد في أنحاء البلاد.

واتهمت أوكرانيا روسيا بإتباع وسائل إرهـابـية عبر السعي لإغراق المدن الأوكرانية في الظلام وقطع التدفئة عن المدنيين خلال فصل الشتاء، بسبب استمرار الهجــوم الروسي علي قطاعات الطاقة الأوكرانية.

الهجــوم الروسي

الهجــوم الروسي يتسبب في انقطاع الكهرباء في أوكرانيا

وفي السياق ذاته، قال وزير الطاقة الأوكراني يرمان غالوشنكو إن البنية التحتية للطاقة تتعرّض إلى هجــوم روسي ضخم بعد صدور إنذار جوي على مستوى البلاد من الصواريخ.

وأضاف غالوشنكو: "مرة جديدة، يتعرض قطاع الطاقة الأوكراني لهجـوم معاد ضخم، بشن هجـمات على منشآت للطاقة في أنحاء أوكرانيا".

وتابع أن الشركة المشغلة لشبكة الطاقة في البلاد "أوكرإنرغو" فرضت "انقطاعات طارئة للتيار" في ظل تراجع درجات الحرارة في أنحاء البلاد إلى حوالى 0 درجة مئوية.

فيما، أفادت الشركة الموفرة للطاقة DTEK بأن "أوكرإنرغو" تقطع الكهرباء بشكل طارئ في مناطق كييف وأوديسا ودنيبرو ودونيتسك.

وفي السياق ذاته، أعلن سـلاح الجو عن مجموعة صـواريـخ روسية من طراز كروز ومسيرات هجــومـية تتجّه نحو مدن في أنحاء البلاد بما في ذلك العاصمة كييف وخاركيف ومدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود.

روسيا تعـترض 25 طائرة بدون طيار أوكرانية

من ناحية آخري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن اعتـراض أنظمة الدفاع الجوي 25 طائرة بدون طيار أوكرانية وتدمــيرها طوال الليل في أربع مناطق.

ولفت الدفاع الروسية إلى أنه في منطقة كراسنودار وحدها، تم إسقاط 14 طائرة بدون طيار، واعتـراض ست طائرات إضافية فوق منطقة بريانسك، وثلاث في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، واثنتان فوق منطقة روستوف.

الهجــوم الروسي

وفي السياق ذاته، كشف فينيامين كوندراتييف، حاكم منطقة كراسنودار، على تيليجرام أن المنطقة تعرضت لـ "هجـوم هائل بطائرات بدون طيار"، مشيرًا إلى إصابة مدني.

وأظهرت لقطات طائرة بدون طيار تضـرب مبنى في سلافيانسك كوباني، مما أدى إلى تكوين كرة نـارية.

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