كورسك مقبرة الأوكران.. روسيا تعلن قتل وإصابة 400 جندي أوكراني

كورسك مقبرة الأوكران.. تواصل القوات الأوكرانية التوغل داخل منطقة كورسك الروسية، في توغل عبر الحدود فاجأ حتى المسؤولين الأميركيين، بحسب ما قاله مسؤولون أميركيون وأوكرانيون لشبكة CNN.

تتكون القوات الأوكرانية من مزيج من وحدات العمليات النظامية والخاصة الأوكرانية، على عكس العمليات الأوكرانية السابقة داخل روسيا والتي غالبًا ما كانت تشمل وحدات سرية ومتعاطفين محليين.

ويقول المسؤولون الأميركيون والأوكرانيون إن النية متعددة الأوجه، فمن ناحية تهدف إلى تعطيل القوات الروسية وإضعافها، ومن ناحية أخرى تحويل القوات الروسية بعيداً عن أجزاء أخرى من الجبهة الشرقية.

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ولا يعتقد المسؤولون الأميركيون أن أوكرانيا تنوي الاحتفاظ بالأراضي الروسية في الأمد البعيد.

وأعلنت روسيا الخميس أنها أوقفت توغلاً أوكرانياً في أراضيها، لكنها قالت في وقت لاحق إن بعض المعارك مستمرة في منطقة كورسك.

وكشفت الوزارة الروسية عن حجم الخسائر الفادحة التي تسببت فيها للقوات الأوكراية، حيث خسرت أوكرانيا ما يصل إلى 400 جندي بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى 20 مركبة قتالية مدرعة، وذلك خلال محاولات التقدم فقط، في حين أن القوات الأوكرانية خسرت منذ بداية هجومها على مقاطعة كورسك في السادس من أغسطس الماضي 15300عسكري، و124 دبابة.

كورسك مقبرة الأوكران

ووفقاً لوزارة الدفاع الروسية، فإن وحدات من مجموعة "الشمال" التابعة لقواتها، بالتعاون مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، "تواصل تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي سودجينسكي وكورينيفسكي في منطقة كورسك، المتاخمتين مباشرة للحدود الروسية الأوكرانية"، وذلك وفقًا لشبكة CNN.

وأظهرت وثائق استولت عليها القوات الأوكرانية من مواقع روسية مهجورة في كورسك أن القيادة العسكرية الروسية كانت تخطط منذ أشهر لصد هجوم أوكراني متوقع.

وكانت القوات العسكرية الروسية تتوقع هجوماً من جانب أوكرانيا على منطقة كورسك، وكانت تستعد منذ أشهر لمواجهته، وفقاً لمجموعة من الوثائق التي ورد أنها تم الاستيلاء عليها من مواقع روسية.

وكشفت وثائق مسربة عن أن كورسك مقبرة الأوكران، وسوف يقدم لكم موقع الموجز، كافة التفاصيل.

وتشير وثائق مسربة اطلعت عليها صحيفة الغارديان إلى تزايد القلق بين صفوف التنظيم، بالإضافة إلى انخفاض الروح المعنوية وارتفاع أعداد الضحايا.

ولقي أكثر من 70 ألف جندي روسي مصرعهم منذ بدء الغزو. والآن يشكل الجنود المتطوعون، الذين كانوا في السابق مدنيين روس، أغلبية الضحايا في الآونة الأخيرة لأول مرة وفقًا للأرقام التي تم جمعها من خلال تحليل بيانات مفتوحة المصدر بواسطة بي بي سي الروسية وميديازونا. ويُعتقد أن العدد الإجمالي للقتلى أعلى بكثير.

وكان رد فعل روسيا بطيئا على أول احتلال لأراضيها منذ الحرب العالمية الثانية، عندما عبر آلاف الجنود الأوكرانيين الحدود من منطقة سومي الأوكرانية في السادس من أغسطس.

وتحتوي الوثائق المسربة على أشهر من التحذيرات بشأن التقدم الأوكراني المحتمل، حيث حذر أحد السجلات المكتوبة بخط اليد بتاريخ 4 يناير من "احتمال حدوث اختراق على الحدود" من قبل الجماعات المسلحة الأوكرانية. وأمرت بزيادة التدريب للاستعداد لصد أي هجوم.

ولم يتمكن الغارديان من التأكد بشكل مستقل من صحة الوثائق.

روسيا تعلن السيطرة على قريتين في منطقة كورسك

وقالت القوات العسكرية الروسية الاثنين الماضي إنها استعادت السيطرة على قريتين في منطقة كورسك الغربية، كجزء من هجوم لصد توغل القوات الأوكرانية الذي بدأ في أوائل أغسطس.

وأكدت روسيا إنها استعادت السيطرة على قريتي أوسبنوفكا وبوركي، بعد أيام من إعلانها استعادة السيطرة على عشر قرى أخرى، مشيرة إلى أنه من الصعب التحقق من الوضع في المنطقة بشكل مستقل.

وأعلن حاكم كورسك أليكسي سميرنوف، عن إخلاء قرى في منطقتي ريلسكي وخوموتوفسكي، الواقعتين على بعد حوالي 40 كيلومترًا شمال أوسبينوفكا. ولم يذكر الإعلان، الذي نُشر على تيليجرام، سوى القليل من التفاصيل حول سبب الأمر بخلاف القول إنه كان لضمان الأمن.

أوكرانيا تدعو الأمم المتحدة لـ إرسال فرق لـ كورسك

كما دعت أوكرانيا، الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إرسال فرق إلى مناطق كورسك الخاضعة للسيطرة الأوكرانية لتقييم الوضع هناك.

وردت روسيا بسرعة ووصفت تصرف أوكرانيا بأنه "استفزاز".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في وقت لاحق في نيويورك إن الأمم المتحدة "مستعدة للقيام بذلك"، لكنها ستحتاج إلى إذن من روسيا لإجراء مثل هذه الزيارة.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يوم الاثنين جيشه بزيادة عدد قواته بمقدار 180 ألف جندي، ليصل إجمالي القوات إلى 1.5 مليون جندي.

وكان بوتن قد دعا آخر مرة إلى زيادة القوات في ديسمبر الماضي.

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طائرات بدون طيار روسية تستهدف كييف

وأفاد مسؤولون أوكرانيون، عن أحدث هجوم واسع النطاق بطائرات بدون طيار روسية استهدف كييف، قائلين إن الهجوم هو الثامن ضد العاصمة الأوكرانية هذا الشهر.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف، سيرهي بوبكو، على تليجرام، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت ما يقرب من عشرين طائرة بدون طيار فوق كييف، لكن لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

وفي جميع أنحاء البلاد، أعلن الجيش الأوكراني، يوم الاثنين الماضي، أنه أسقط 53 من أصل 56 طائرة بدون طيار روسية هاجمت مناطق متعددة.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنه بالإضافة إلى كييف، تم اعتراض طائرات فوق تشيركاسي ودنيبروبتروفسك وكيروفوهراد وميكوليف وبولتافا وسومي وفينيتسا وزابوريزهيا.

وجاءت الهجمات الجوية بعد ساعات من دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء إلى توفير أنظمة الأسلحة والسماح باستخدام الأسلحة في ضربات بعيدة المدى ضد أهداف داخل روسيا.

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