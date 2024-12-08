تفاصيل المخـطط الصـهيوني لضم الضفة الغربية قبل تنصيب ترامب

تسعي إسرائـيل بشتي الطرق إلي فرض سيطرتها وبسط نفوذها بهدف ضم الضفة الغربية وتنفيذ مخططها الصهيوني، قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير 2025.

ويتماشي المخطط الصهيوني مع ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، عن مقربين من رئيس الوزراء الإسرائـيلي بنيامين نتنياهو، قولهم إن خطط ضم الضفة الغربية لإسرائـيل موجودة بالفعل، وعملت عليها إسرائـيل منذ عام 2020 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب كجزء مما تسمى بصفقة القرن.

مخطط صهيوني لضم الضفة الغربية

وينشر “الموجز” تفاصيل المخطط الصهيوني لضم الضفة الغربية من خلال الترويج لبناء أبراج اتصالات في الضفة الغربية.

الضفة الغربية

ومن جانبها، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الحكومة الإسرائـيلية تعمل على الترويج لبناء 22 برج اتصالات في الضفة الغربية، بتكلفة تقدر بـ 50 مليون شيكل، كجزء من تحرك أوسع لتعزيز قبضتها على مناطق الضفة. الغربية

وأضافت الصحيفة العبرية أن المشروع الممول من صندوق من خارج ميزانية الجيش الإسرائـيلي بقيادة وزير المالية الإسرائـيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الاتصالات شلومو كرعي، يتضمن بناء أبراجٍ في مناطق مختلفة.

إقامة أبراج وأجهزة إرسال إسرائـيلية في الضفة الغربية

وفي السياق ذاته، يخطط وزير الاتصالات شلومو كارعي لإصدار حوالي 50 أمر مصادرة إضافي بغرض إقامة أبراج وأجهزة إرسال في جميع أنحاء الضفة الغربية، والتي لم يتم تسوية وضعها القانوني بعد.

وعلق الوزير كارعي على خطة ضم الضفة الغربية قائلًا: "إن إنشاء أبراج اتصالات خلوية في جميع أنحاء الضفة الغربية ليس مجرد مسألة تتعلق بنوعية الحياة والاتصال التكنولوجي، بل هو خطوة أساسية لتعزيز الوجود الإسرائيلي وضمان سيطرة وسيادة إسرائـيلية كبيرة على الأرض أرض أجدادنا".

وأضاف: "بعد إصدار المناقصة الأولى، بدأنا بالفعل العمل على المناقصة الثانية التي سنستخدم فيها أيضا أداة "الاستيلاء على الأرض" لإنجاز المهمة، وسترتفع أبراج الاتصالات في كل موقع في جميع أنحاء بلدنا وستعلن قبول الشعب والعالم أنه بلدنا".

السيطرة علي الضفة الغربيية قبل تنصيب ترامب

وبدأت التحركات الإسرائـيلية علي أرض الواقع لضم الضفة الغربية، حيث تم نصب الأبراج في مواقع مثل مستوطنة معالوت حلحول، وهي تلة بالقرب من قرية حلحول الفلسطينية شمال مدينة الخليل، وعلى مفترق جفعات أساف في وسط الضفة المحتلة.

وتهدف هذه الخطوة إلى السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي والصلاحيات في الضفة الغربية، وخلق حقائق على الأرض قبل دخول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وفقًا لصحيفة يديعوت أحرنوت.

نتنياهو يأمر بإعادة قضية ضم الضفة الغربية لجدول أعمال حكومته

وكان رئيس الوزراء الإسرائـيلي بنيامين نتنياهو قد أكد ضرورة إعادة قضية ضم الضفة الغربية لجدول أعمال حكومته عند تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهامه في 20 يناير 2025.

نتنياهو

إسرائـيل تعترف: 2025 سيكون عام السيادة الإسرائيلية علي الضفة الغربية

وصرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بإعطاء تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية للبدء بإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة على الضفة الغربية.

وقال وزير المالية الإسرائيلي، في تغريدة على منصة "إكس" إن 2025 سيكون عام السيادة الإسرائيلية على "يهودا والسامرة" وهو الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية.

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