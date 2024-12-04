تطورات جديدة في قضية فساد نتنياهو.. من التأجيل إلى تقليص مدة مثوله

شهدت مجريات الأحداث في القضايا المتهم فيها رئيس الوزراء الإسرائـيلي بنيامين نتنياهو تطورات جديدة، اليوم الأربعاء، وذلك بعد تقدمه بطلب جديد للمحكمة بشأن مثوله أمامها.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي، آخر التطورات في محاكمة نتنياهو، وتفاصيل الطلب الذي تقدم به اليوم.

نتنياهو يتقدم بطلب جديد بشأن مثوله أمام المحكمة

وأفادت القناة 12 الإسرائـيلية، بأن نتنياهو وجه طلبًا جديدًا للمحكمة بشأن مثوله أمامها، مضيفة أنه طلب من المحكمة المثول أمامها مرتين أسبوعيًا، بواقع 4 ساعات لكل جلسة.

وتابعت القناة 12 الإسرائـيلية أن نتنياهو طلب عدم الإدلاء بشهادته يوما بعد يوم، كما طلب المثول على الساعة العاشرة صباحًا، بدلا من الساعة التاسعة.

نتنياهو

نقل محاكمة نتنياهو من القدس الشرقية إلى مكان تحت الأرض

ويوم الأحد الماضي، أوصت إدارة المحكمة المركزية وجهاز الأمن العام الشاباك، بضرورة نقل محاكمة نتنياهو لسماع شهادته بشأن اتهامه بقضايا فساد، إلى قاعة محاكمة محُصنة تحت الأرض داخل المحكمة المركزية في تل أبيب، وذلك لدواع أمنية في ظل الأجواء المشحونة بالداخل الإسرائيلي، بعد أن كان سيُسمع لشهادة نتنياهو بالمحكمة في القدس الشرقية.

وقالت القناة الـ12 الإسرائـيلية إن موقف الشاباك تمثل في التوصية بعدم عقد جلسات للاستماع إلى شهادة نتنياهو في هذا الوقت في المحكمة المركزية بالقدس الشرقية، موضحة أن هذا الموقف جاء استنادًا على معلومات حساسة سرية دون الإشارة إلى طبيعتها، بهدف حماية نتنياهو.

وفي هذا السياق، لم يصدر أي تعليقات رسمية من الجهات القضائية المختصة، على هذا القرار المحتمل لنقل جلسة محاكمة نتنياهو من القدس الشرقية إلى تل أبيب.

تأجيل موعد الاستماع لإفادة نتنياهو

واتخذت المحكمة المركزية في القدس، قرارًا، يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024، بالموافقة على تأجيل موعد الاستماع لإفادة نتنياهو.

ومن جانبها، قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن المحكمة قررت تأجيل موعد الاستماع لإفادة نتنياهو إلى 10 ديسمبر المقبل.

وكان فريق الدفاع عن نتنياهو قدّم طلبًا إلى المحكمة المركزية لتأجيل شهادة رئيس الوزراء لمدة شهرين ونصف.

أبرز القضايا المتهم فيها نتنياهو

يواجه نتنياهو العديد من القضايا أبرزها تسريب أسرار الدولة لحصد مكاسب سياسية، وذلك بحسب ما جاء ضمن تقرير لصحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية.

كما تجري سلطات الاحتلال تحقيقًا جنائيَا ثانيا بحق نتنياهو يتعلق بتلاعب أعضاء الدائرة الداخلية لرئيس دولة الاحتلال، بالبروتوكولات الرسمية لاجتماعات مجلس الوزراء للأمن القومي، واجتماعات أخرى في بداية الحرب في غزة.

نتنياهو

أما التهمة الثالثة التي يواجهها نتنياهو فهي الابتزاز، وذلك بعد تلقي رئيس أركان الجيش الإسرائـيلي هيرتسي هاليفي، شكوى منذ عدة أشهر، تفيد بأن أحد كبار أعضاء فريق نتنياهو حصل على لقطات شخصية حساسة لأحد كبار الضباط بجيش الاحتلال، كان يعمل منذ فترة قريبة بالأمانة العسـكرية نتنياهو، وتضمنت الشكوى وجود قلق من استخدام اللقطات لابتزاز الضابط ؛ للحصول على معلومات حساسة، ولكن لم تتضح بعد الجهة التي تحقق في هذه القضية.

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