تهمة الخمر التي تحاصر مرشح منصب وزير الدفاع تزعج ترامب

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن الادعاءات التي تفيد بتعاطي المرشح لمنصب وزير الدفاع بيت هيجست الكحول بشكل مفرط، أثارت انزعاج الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لأنه يحتقر إساءة استخدام الكحول، نظرا لتسببه في وفاة شقيقه فريد ترامب، وذلك بحسب تصريحات لشخصين مطلعين لواشنطن بوست، ويرصد الموجز التفاصيل.

الكحول وعلاقته بوفاة شقيق ترامب

وأوضحت الصحيفة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف بجانب عددا من مساعديه والمعينين ضمن فريق عمله، والذين اتهموا من قبل بالاعتداء الجنسي أو الإهمال، ولكنه هذه المرة فهو ينظر إلى إساءة استخدام الكحول باحتقار، ويعود السبب في ذلك إلى وفاة شقيقه، فريد ترامب جونيور الذي عانى من إدمان الكحول/ وتوفي من أمراض ذات صلة في سن 42.

ترامب والكحوليات

وكشف المصدران المطلعات، عن عدم تناول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكحول، ولكنه كان يطلب من مساعدي الانتقال تكثيف دفاعهم عن "هيجسيث"، والدفاع عنه ضد جميع الاتهامات.

عقوبة تناول الكحول لأعضاء الجيش الأمريكي

ووفقًا لـ واشنطن بوست الأمريكية، فهناك عقوبات خطيرة محتملة قد تواجه أي عضو في الجيش يثبت أنه تحت تأثير الكحول أثناء تأدية واجبه، بما في ذلك فقدان المزايا والفصل غير المشرف في حالات نادرة وفادحة حيث يتعرض شخص ما للإصابة.

وفي هذا السياق، يقول كبار المسئولين الدفاعيين السابق إنه في حال كان وزير الدفاع مدني ولا يخضع لهذه القواعد، فمن المتوقع أن يكون قائد البنتاجون قدوة للقيادة في الاعتدال أو الاعتدال.

شرب الكحول يتعارض مع منصب وزير الدفاع

ويرى وزير الدفاع السابق بإدارة أوباما ليون بانيتا: “إنها مسألة انضباط، لا يمكنك أن تكون محاربًا أو مقاتلًا إذا كنت تعاني من مشاكل في شرب الكحوليات”.

وتساءل: "السؤال المشروع هو ما مدى سوء المشكلة التي واجهها، وهل هي شيء أدركه وحاول تصحيحه؟ من الواضح أن هذا يثير قضية حول ما إذا كان الشخص الذي يواجه صعوبة في تأديب نفسه قادرًا على تأديب الآخرين".

وأوضح بانيتا، الذي عمل عضوًا في الكونجرس ورئيسًا لموظفي البيت الأبيض، ومديرًا للميزانية ومديرًا لوكالة المخابرات المركزية قبل توليه وزارة الدفاع، أن الأسئلة حول تعاطي هيجسيث للكحول تتزايد، بسبب المخاوف من كونه لم يسبق له إدارة منظمة كبيرة ومعقدة مثل وزارة الدفاع، التي تشرف على مليوني عضو من القوات المسلحة النظامية ومليون مدني.

وأوضحت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أنه مع استمرار "هيجسيث" في الاجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ، الأربعاء، لم يكن من الواضح ما إذا كان يحقق تقدمًا كبيرًا في تهدئة المخاوف بشأن سلوكه الماضي.

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