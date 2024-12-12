بينهم عسكري مخضرم.. تفاصيل المعفو عنهم من قبل بايدن

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أكبر قرار عفو في تاريخ الولايات المتحدة حيث يشمل القرار ٣٩ شخص، بالإضافة إلى ١٥٠٠شخص تم تخفيف أحكامهم التفاصيل يسردها الموجز في السطور التالية .

إتساع مظلة الرحمة

وقال بايدن في بيان له ، الخميس "بصفتي رئيسًا، لدي إمتياز كبير بتوسيع الرحمة للأشخاص الذين أظهروا الندم وإعادة التأهيل، وإستعادة الفرصة للأمريكيين للمشاركة في الحياة اليومية والمساهمة في مجتمعاتهم، وإتخاذ خطوات لإزالة التفاوت في الأحكام للمجرمين غير العنيفين، وخاصة المدانين بجرائم المخدرات"، وتابع "لقد بُنيت أمريكا على وعد الإمكانية والفرص الثانية".



عفو بفعل ضغوط الحرج

وتمثل خطوة ،اليوم الخميس، أكبر قرار عفو يصدر في يوم واحد في التاريخ الحديث.

كما وعد الرئيس، الذي تعرض لضغوط متزايدة لمنح المزيد من العفو قبل مغادرته منصبه والذي منح العفو المثير للجدل لابنه هانتر في وقت سابق من هذا الشهر، بالإعلان عن إجراءات إضافية في الأسابيع المقبلة.



مستشار إدمان .. و رعاية كبار السن



وكشفت شبكة CNN الأمريكية أن من بين من يشملهم قرار العفو محارب عسكري مخضرم وُصف بأنه كرس الكثير من وقته لمساعدة أفرادمجتمعه بما في ذلك المرضى وكبار السن؛ وممرضة قيل إنها ساعدت أثناء الكوارث الطبيعية وكانت في طليعة جهود التطعيم أثناء جائحة كوفيد-19؛ بالإضافة إلى مستشار إدمان معترف به لتفانيه في توجيه الشباب الملونين.





ومن المتوقع أن يتم الإحتفال على نطاق واسع بالإعلان الصادر يوم الخميس من قبل أنشطة حقوق الإنسان وجماعات المناصرة والمشرعين الديمقراطيين وأسر الأشخاص الذين حصلوا على تخفيف الأحكام والعفو.





كلينتون يأمل في العفو عن زوجته





بدوره فقد أعرب الرئيس الأسبق بيل كلينتون، الأربعاء، إنه منفتح على إجراء محادثة مع الرئيس جو بايدن بشأن العفو الإستباقي المحتمل لزوجته، وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها لبرنامج " ذا ڤيو" .

على ضوء مناقشة تهديدات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بملاحقة الأعداء السياسيين خلال ولايته الثانية، التي تبدأ في الخامس والعشرين من الشهر المقبل ، بينما تقام مراسم التنصيب في العشرين من الشهر نفسه.

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