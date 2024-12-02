ردود فعل غاضبة علي قرار بايدن بالعفو عن نجله هانتر

آثار القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعفو عن نجله هانتر الذي كان ينتظر الحكم عليه في العديد من القضايا ردود فعل مختلفة.

وشكل عفو بايدن عن نجله هانتر مفاجأة مدوية في الأوساط الأمريكية، حيث أن الرئيس الأمريكي أكد مرارًا، في شهر سبتمبر، أنه لن يمنح ابنه عفوًا رئاسًيا.

تفاصيل عفو بايدن عن هانتر

وينشر “الموجز” تفاصيل العفو الرئاسي الذي أصدره بايدن عن نجله هانتر وأبرز القضايا المتهم فيها، وتعليق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عليه.

أعلن بايدن أنه أصدر عفوًا عن نجله هانتر الذي كان ينتظر الحكم عليه في قضيتَي احتيال ضريبي وحيازة أسلحة نارية في شكل غير قانوني.

بايدن

في سبتمبر، أقرّ هانتر رسميًا بذنبه بكل التهم التسع الملاحق بها في قضية الاحتيال الضريبي. وكان القاضي حدّد موعد جلسة النطق بالحكم في 16 ديسمبر 2024.

بايدن يعلق علي قرارعفوه عن هانتر

وعلق بايدن علي قرار العفو عن نجله هانتر حيث انتقد تطبيق العدالة في أمريكا، قائلًا: "لا يمكن لأي شخص عاقل يدرس وقائع قضية هانتر أن يتوصل إلى أي استنتاج آخر غير هذا، هانتر استُهدف فقط لأنه ابني، وهذا خطأ".

وأضاف بايدن: "قلتُ إني لن أتدخل في قرارات وزارة العدل وقد التزمتُ وعدي حتى وأنا أرى نجلي هانتر يُحاكَم في شكل انتقائي وغير عادل".

وتابع: "لم تظهر الاتهامات في قضاياه إلا بعد أن حرّض عليها العديد من خصومي السياسيين في الكونجرس من أجل مهاجمتي ومعارضة انتخابي".

وأردف بايدن: "أنا أؤمن بالنظام القضائي لكنني، أعتقد أيضًا أن شكلًا فظًا من السياسة قد أصاب تلك العملية وأدى إلى إساءة تطبيق العدالة".

ترامب يعلق علي عفو بايدن عن هانتر

ومن جانبه، علق الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب على العفو الذي أصدره بايدن عن ابنه هانتر، واصفا ذلك بأنه "إساءة" و"إجهاض للعدالة".

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "هل يشمل العفو الذي منحه جو بايدن لـ هانتر رهائن J-6، الذين سُجنوا حتى الآن لسنوات؟"، مضيفًا: "يا لها من إساءة وإجهاض للعدالة!".

روسيا تصف العفو عن هانتر بأنه صورة كاريكاتورية للديمقراطية

كما سخرت روسيا من العفو الرئاسي الذي أصدره بايدن عن نجله هانتر، ووصفت القرار بأنه "صورة كاريكاتورية للديمقراطية"، وجاء ذلك على لسان المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، في تعليق لصحيفة "إزفستيا" الروسية.

وفي السياق ذاته، علق فريق ترامب الانتقالي علي عفو بايدن عن هانتر، قائلًا :"عمليات مطاردة الساحرات الفاشلة" ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب أظهرت نظام عدالة أمريكي مسلح - وهو أمر تعهدنا بإصلاحه".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونغ الذي اختاره ترامب: "لقد أثبتت عمليات مطاردة الساحرات الفاشلة ضد الرئيس ترامب أن وزارة العدل التي يسيطر عليها الديمقراطيون والمدعين العامين الراديكاليين الآخرين مذنبون بتسليح نظام العدالة، يجب إصلاح نظام العدالة هذا واستعادة الإجراءات القانونية الواجبة لجميع الأمريكيين، وهذا بالضبط ما سيفعله الرئيس ترامب لدى عودته إلى البيت الأبيض بتفويض ساحق من الشعب الأمريكي".

أبرز القضايا التي اتهم هانتر بارتكابها

واجه هانتر بايدن العديد من القضايا، حيث أُدين بالكذب عندما اشترى سلاحاً في عام 2018، وأقسم أنه ليس متعاطياً للمخدرات، وبعد أشهر قليلة أقر بالذنب في التهم التي تتهمه بالتخطيط لتجنب دفع 1.4 مليون دولار على الأقل في الضرائب.

وكان هانتر سيواجه عقوبة بسبب الإدلاء ببيانات كاذبة وإدانته بحيازة أسلحة.

وأقر هانتر بالذنب في تهم تتعلق بعدم دفع ضرائب قدرها 1.4 مليون دولار، بينما كان ينفق ببذخ على المخدرات.

وكانت الحالتان ناجمتين عن فترة في حياة هانتر بايدن، عانى فيها من تعاطي المخدرات والكحول، قبل أن يصبح متزناً في عام 2019.

هانتر بايدن

وكان من المتوقع أيضاً أن تعرض محاكمة الضرائب تفاصيل حول تعاملات هانتر بايدن التجارية الخارجية، والتي استغلها الجمهوريون لمحاولة تصوير عائلة بايدن على أنها فاسدة.

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