بايدن يطلق أكبر منحة عفو رئاسي في تاريخ أمريكا قبل تنصيب ترامب

كشفت البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن خفف الأحكام الصدارة بحق نحو 1500 شخص، فى أكبر منحة عفو رئاسي في أمريكا.

وينشر "الموجز" تفاصيل العفو الرئاسي الذي أصدره جو بايدن قبل أيام قليلة من رحيله وتولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مقاليد السلطة.

تفاصيل أكبر منحة عفو رئاسي أطلقها بايدن

ومن جانبها، كشف صحيفة نيويورك تايمز عن أن عددًا كبيرًا ممن شملهم العفو الرئاسي الذي أصدره بايدن، كان قد وضع قيد الإقامة المنزلية خلال جائحة كورونا، فى حين يقضى 39 آخرين أحكامًا عن جرائم غير عنيفة، منها حيازة الماريجوانا.

بايدن

كواليس العفو الرئاسي الذي أصدره بايدن

وكشفت صحيفة ذا هيل الأمريكية، منذ عدة أيام، عن مداولات جدية شهدها البيت الأبيض لدراسة إمكانية إصدار جو بايدن عفوًا رئاسيًا استباقيًا لمجموعة من الشخصيات البارزة التي انتقدت الرئيس المنتخب دونالد ترامب، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى حمايتهم من أي ملاحقات محتملة بعد توليه مقاليد السلطة في يناير المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المشاورات جاءت وسط مخاوف متزايدة من توجه انتقامي محتمل للإدارة الأمريكية القادمة.

وكشفت صحيفة "ذا هيل" عن أن النقاشات حول العفو الاستباقي الذي سيصدره بايدن جرت على أعلى المستويات في البيت الأبيض، وشارك فيها كبار المستشارين وفريق المكتب القانوني للرئاسة الأمريكية.

وأكدت مصادر رفيعة المستوي أن بايدن نفسه تطرق إلى هذا الموضوع في اجتماعات مع فريقه الرئاسي.

وأوضحت صحيفة ذا هيل أن البيت الأبيض يدرس بعناية التداعيات القانونية والسياسية لمثل هذه الخطوة، خاصة أن العفو الاستباقي يعد إجراءً نادرًا في التاريخ الأمريكي، ولم يستخدم بشكل واسع إلا في حالات استثنائية، أبرزها العفو الذي أصدره الرئيس جيرالد فورد للرئيس السابق ريتشارد نيكسون.

بايدن يعفو عن نجلة هانتر

الجدير بالذكر أن بايدن أصدر، في بداية شهر ديسمبر الحالي، قرارًا بالعفو عن نجله هانتر الذي كان ينتظر الحكم عليه في العديد من القضايا ردود فعل مختلفة.

وشكل عفو بايدن عن نجله هانتر مفاجأة مدوية في الأوساط الأمريكية، حيث أن الرئيس الأمريكي أكد مرارًا، في شهر سبتمبر، أنه لن يمنح ابنه عفوًا رئاسًيا.

بايدن يعلق علي قرارعفوه عن هانتر

وعلق بايدن علي قرار العفو عن نجله هانتر حيث انتقد تطبيق العدالة في أمريكا، قائلًا: "لا يمكن لأي شخص عاقل يدرس وقائع قضية هانتر أن يتوصل إلى أي استنتاج آخر غير هذا، هانتر استُهدف فقط لأنه ابني، وهذا خطأ".

وأضاف بايدن: "قلتُ إني لن أتدخل في قرارات وزارة العدل وقد التزمتُ وعدي حتى وأنا أرى نجلي هانتر يُحاكَم في شكل انتقائي وغير عادل".

بايدن وهانتر

وتابع: "لم تظهر الاتهامات في قضاياه إلا بعد أن حرّض عليها العديد من خصومي السياسيين في الكونجرس من أجل مهاجمتي ومعارضة انتخابي".

وأردف بايدن: "أنا أؤمن بالنظام القضائي لكنني، أعتقد أيضًا أن شكلًا فظًا من السياسة قد أصاب تلك العملية وأدى إلى إساءة تطبيق العدالة".

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