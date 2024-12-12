ترامب يفصح عن القرار الذي سينفذه في أول 9 دقائق من حكمه

كشف الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، عن عدد من القرارات والتحركات التي سيتخذها فور توليه مهام منصبه في العشرين من يناير المقبل، التفاصيل يسردها الموجز في السطور التالية .

قرارات عفو عن مهاجمي الكابيتول

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أنه يعتزم إصدار عدد من قرارات العفو لصالح المتهمين بإقتحام الكابيتول مشدداً على أن ذلك القرار سيدخل على الفور حيز التنفيذ في الساعة الأولى، أو في أول ٩ دقائق.

وكان "ترامب" قد أشار في وقت سابق إلى أنه يعتزم إتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات المبكرة لإلغاء عدد من الأوامر التنفيذية التي إتخذها "بايدن" .



رفض شعبي واسع

وكانت صحيفة الجارديان قد أجرت إستطلاعاً للرأي موضوعه حول " العفو عن مقتحمي الكابيتول "، شمل نحو 1006 أشخاص، و علىالرغم من الفوز الساحق الذي أحرزه دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية " كاملا هاريس"، الذي يرى الخبراء أنه لم يكن لولا ، رغبة الأمريكيين في حكومة تهتم بالداخل أكثر من الخارج، وهو مالم يتحقق لحكومة "بايدن " و نائبته “ هاريس”.

جاءت نتيجة الإستفتاء مخيبة لآمال " ترامب " حيث رفض نحو 61% من المشاركين بالرفض التام لقرار العفو عن أولئك المشاركين في عملية" الإقتحام" ، بينما وافق على ذلك القرار نحو 34% .

وكانت مجلة " التايم" قد إختارت الرئيس المنتخب لولاية ثانية غير متتالية " دونالد ترامب" ليصبح شخصية العام .



أكبر قرار عفو في التاريخ

وفي سياق متصل فقد أصدر الرئيس الأمريكي الحالي، " جو بايدن"، أكبر قرار عفو في التاريخ الحديث حيث يشمل تخفيف العقوبات عن نحو1500 مدان، وقائمة أخرى بالعفو عن نحو ٣٩ شخص آخرين.

حيث وعد الرئيس، الذي تعرض لضغوط متزايدة لمنح المزيد من العفو قبل مغادرته منصبه والذي منح العفو المثير للجدل لابنه هانتر في وقت سابق من هذا الشهر، بالإعلان عن إجراءات إضافية في الأسابيع المقبلة.



وقال بايدن في بيان، صباح الخميس، عن "لقد بُنيت أمريكا على وعد الإمكانية والفرص الثانية".

وأضاف : "بصفتي رئيسًا، لدي امتياز كبير بتوسيعالرحمة للأشخاص الذين أظهروا الندم وإعادة التأهيل، واستعادة الفرصة للأمريكيين للمشاركة في الحياة اليومية والمساهمة في مجتمعاتهم، واتخاذ خطوات لإزالة التفاوت في الأحكام للمجرمين غير العنيفين، وخاصة المدانين بجرائم المخدرات".

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