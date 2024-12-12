معلومات عن الحسناء كيمبرلي جيلفويل التي اختارها ترامب سفيرة لأمريكا في اليونان

أصبحت كيمبرلي جيلفويل من الشخصيات الهامة في أمريكا وذلك بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سفيرة للولايات المتحدة في اليونان.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن كيمبرلي جيلفويل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في اليونان وعلاقتها بترامب.

ترامب يختار كيمبرلي جيلفويل سفيرة للولايات المتحدة في اليونان

علق ترامب علي اختيار كيمبرلي جيلفويل، في منشور على موقع "Truth Social "قائلًا: "لسنوات عديدة، كانت كيمبرلي جيلفويل صديقة وحليفة مقربة، خبرتها الواسعة وقيادتها في القانون والإعلام والسياسة إلى جانب ذكائها الحاد يجعلها مؤهلة بشكل كبير لتمثيل الولايات المتحدة وحماية مصالحها في الخارج".

ترامب

وأضاف ترامب: "كيمبرلي جيلفويل مناسبة تمامًا لتعزيز العلاقات الثنائية القوية مع اليونان، وتعزيز مصالحنا في قضايا تتراوح من التعاون الدفاعي إلى التجارة والابتكار الاقتصادي".

كيمبرلي جيلفويل تعلق علي اختيار ترامب

وفي السياق ذاته، علقت كيمبرلي جيلفويل علي اختيار دونالد ترامب لها كسفيرة للولايات المتحدة في أمريكا على منصة "إكس" قائلة: " تشرفت بقبول تعيين الرئيس الأمريكي المنتخب".

وكتب كيمبرلي جيلفويل في رسالة: "بوصفي سفيرًا، أتطلع إلى تنفيذ أجندة ترامب ودعم حلفائنا اليونانيين والدخول في حقبة جديدة من السلام والازدهار".

علاقة ترامب بـ كيمبرلي جيلفويل

وفيما يتعلق بعلاقة ترامب بـ كيمبرلي جيلفويل، فإن جيلفويل كانت مخطوبة لدونالد ترامب الابن وهي قريبة من عائلة ترامب.

وبمجرد اختيار ترامب لـ كيمبرلي جيلفريل كسفيرة للولايات المتحدة في اليونال، نشر دونالد ترامب الابن دعمًا لجيلفويل على منصة "إكس"، قائلًا: "أنا فخور جدًا بـ كـيمبرلي جيلفريل، إنها تحب أمريكا وكانت ترغب دائمًا في خدمة البلاد كسفيرة، ستكون قائدة رائعة لأمريكا أولًا".

من هي كيمبرلي جيلفويل؟

وتعد كيمبرلي جيلفويل مذيعة سابقة على قناة "Fox News" ، حيث تركت منصبها فجأة في يوليو 2018.

وكانت كيمبرلي جيلفويل مساعدة المدعي العام في مكاتب المدعين العامين في سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس قبل أن تبدأ حياتها المهنية في مجال الإعلام.

كيمبرلي جيلفويل

وعملت كيمبرلي جيلفويل لاحقًا كرئيسة مالية لحملة ترامب خلال حملته الرئاسية لعام 2020.

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