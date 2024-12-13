من هو ريتشارد جرينيل الذي قد يختاره ترامب مبعوثًا خاصًا لإيران؟

يدرس الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اختيار ريتشارد جرينيل مسؤول المخابرات السابق ليكون مبعوثاً خاصَا لإيران.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن ريتشارد جرينيل الذي يدرس ترامب تعيينه مبعوثًا خاصًا لإيران.

ترامب قد يختار ريتشارد جرينيل مبعوثًا خاصًا لإيران

تشير التقارير إلى أن تفكير ترامب في اختيار حليفه ريتشارد جرينيل كمبعوثًا خاصًا لإيران يرسل إشارة بأن الرئيس الأمريكي المنتخب منفتحًا على إجراء محادثات مع دولة إيران التي سبق وأن هددها وسعى الحرس الثوري بها إلى اغتياله.

ترامب

وبدأ ريتشارد جرينيل مسيرته المهنية عام 2001 عندما عينه الرئيس جورج بوش الابن متحدثًا رسميًا باسم سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وبقي في المنصب 8 سنوات.

أبرز المناصب التي تقلدها ريتشارد جرينيل

كما شغل ريتشارد جرينيل العديد من المناصب الهامة أبرزها عمل سفير دونالد ترامب في ألمانيا، ومبعوثاً رئاسياً خاصاً لمفاوضات السلام في صربيا وكوسوفو، ومديراً بالإنابة للمخابرات الوطنية خلال ولاية ترمب من 2017 إلى 2021.

وفي فبراير 2020، كان ريتشارد جرينيل يشرف على 17 وكالة استخباراتية في الولايات المتحدة، ومن ذلك وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ووكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) وغيرها.

وعمل ريتشارد جرينيل متحدثَا رسميًا لحملات سياسية متعددة، من ضمنها حملة ميت رومني في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2012، وكان المتحدث الرسمي باسمها للشؤون الخارجية والأمنية.

وشغل ريتشارد جرينيل مناصب عدة متعلقة بالاتصال السياسي قبل توليه المناصب الرسمية في الأمم المتحدة، فكان متحدثا باسم حاكم نيويورك وباسم مرشحين في الكونجرس الأمريكي وعمدة سان دييجو وكان ضمن حملات انتخابية على المستويين الفدرالي وفي الولايات.

كما تولي ريتشارد جرينيل منصب عضو في المجلس الاستشاري لمجموعة لانجلي للاستخبارات ومجلس إدارة نيوزماكس ميديا.

وبعد مساندة ريتشارد جرينيل لترامب في الحملة الانتخابية، أصبح من أبرز المرشحين لمنصب وزير الخارجية والمبعوث الخاص لحرب أوكرانيا، ولكن ذهب المنصبان إلى السناتور ماركو روبيو والجنرال المتقاعد كيث كيلوج على الترتيب.

ويشير أنصار ريتشارد جرينيل إلى أنه يتمتع بمسيرة دبلوماسية طويلة ولديه معرفة عميقة بالشؤون الأوروبية.

السيرة الذاتية لـ ريتشارد جرينيل

وولد ريتشارد جرينيل في 18 سبتمبر 1966 في ولاية ميشيجان، شمالي الولايات المتحدة الأميركية، لعائلة مسيحية، وعُرف بأسلوبه الدفاعي واعتماده على مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن آرائه.

وحصل ريتشارد جرينيل على درجة البكالوريوس في الإدارة العامة والسياسات الحكومية من جامعة إيفانجيل، ونال درجة الماجستير في الإدارة العامة من كلية جون إف كينيدي بجامعة هارفارد.

واكتسب ريتشارد جرينيل خبرة أكاديمية أثناء تدريسه في كلية أننبرغ بجامعة جنوب كاليفورنيا، كما مُنح ريتشارد جرينيل الزمالة في جامعة كارنيجي ميلون.

ريتشارد جرينيل

علاقة ترامب بـ إيران

من ناحية آخري، كان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد علق علي انتخاب ترامب، قائلًا إن على طهران أن تتعامل مع الولايات المتحدة، وأن تتدبر أمر العلاقات مع عدوها اللدود.

الجدير بالذكر أن ترامب انسحب، في عام 2018، من الاتفاق النووي الذي أبرمه سلفه باراك أوباما عام 2015 ودول أخرى مع إيران، وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران.

كما أعطي ترامب خلال ولايته الأولى وفي عام 2020، الأمر بشن غـارة جوية أمريكية استهدفت القائد العسـكري الإيراني قاسم سليماني.

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