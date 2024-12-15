أوروبا تعلّق طلبات اللجوء للسوريين بعد سقوط نظام بشار الأسد

دعم أوروبي لعودة أوروريين إلى بلادهم في سوريا.. بعد إسقاط المعارضة السورية لنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الجاري، بدأت الدول الأوروبية اتخاذ خطوات تهدف إلى إعادة السوريين إلى بلادهم، وأعلنت عدة دول تعليق معالجة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين لتقييم الوضع الأمني والسياسي الجديد في سوريا.

النمسا تقدم حافزًا ماليًا للسوريين للعودة

أطلقت النمسا مبادرة لتشجيع السوريين على العودة إلى بلادهم، حيث أعلنت تعليق النظر في طلبات اللجوء، وأكد المستشار النمساوي كارل نيهامر أن الحكومة ستقدم 1000 يورو لكل سوري يرغب في العودة، مشيرًا إلى أن سوريا تحتاج إلى مواطنيها لإعادة الإعمار.

تعليق مؤقت في بلجيكا وبريطانيا

أعلنت المفوضية العامة للاجئين في بلجيكا تعليق النظر في الطلبات السورية بشكل مؤقت، بانتظار تقييم شامل للوضع الأمني، وفي السياق نفسه، أكدت الحكومة البريطانية تعليق طلبات اللجوء لحين إجراء مراجعة شاملة للوضع.

إجراءات مشابهة في كرواتيا والتشيك

انضمت كرواتيا إلى الدول التي علّقت استقبال الطلبات السورية الجديدة، وأعلنت أن القرار مرهون بتقييم الأوضاع الحالية، أما التشيك، فقد علّقت جميع الطلبات، بما في ذلك تمديد الإقامة.

اليونان وأيرلندا تدخلان على الخط

علقت اليونان النظر في 9 آلاف طلب لجوء سوري، بينما أعلنت أيرلندا إيقاف القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء حتى انتهاء المراجعة الأمنية.

فرنسا وألمانيا تتخذان خطوات مماثلة

أعلنت فرنسا وألمانيا تعليقًا شاملًا لمعالجة الطلبات السورية، وأكدت وزارة الداخلية الفرنسية أنها بصدد تحديد إجراءات جديدة لتقييم الوضع الراهن، بينما علّق المكتب الاتحادي للهجرة في ألمانيا جميع الطلبات لحين إشعار آخر.

أوروبا تتريث أمام مشهد متغير

تأتي هذه الخطوات في إطار سياسة أوروبية حذرة تهدف إلى تقييم الأوضاع في سوريا بعد التغيير السياسي، وتسعى الحكومات الأوروبية إلى اتخاذ قرارات مدروسة توازن بين الأوضاع الإنسانية والمخاوف الأمنية.

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