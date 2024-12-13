السلطات السورية الجديدة تمنح موسكو ضمانات أمنية بشأن قواعدها العسكرية

أفادت وكالة "تاس" الروسية أن السلطات السورية الجديدة قدمت لموسكو ضمانات أمنية مؤقتة للحفاظ على قواعدها العسكرية في البلاد، تأتي هذه الخطوة في ظل تغييرات جذرية بعد سقوط نظام بشار الأسد، الذي أطاحت به فصائل المعارضة بعد هجوم خاطف على دمشق، ويستعرض الموجز تفاصيل اكثر.

الاستعدادات الروسية للإخلاء

ذكرت صحيفة "دير شبيجل" نقلاً عن وزارة الدفاع الألمانية أن روسيا بدأت استعداداتها لإخلاء قواعدها العسكرية في سوريا، مع مغادرة أسطولها البحري لميناء طرطوس، كما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى تحركات عسكرية روسية تشمل انسحاب القوات من جنوب حمص ودمشق باتجاه قاعدة حميميم بريف اللاذقية، تحت حماية "هيئة تحرير الشام".

المفاوضات حول مستقبل القواعد

وفقًا لوكالة "تاس"، تجري روسيا مفاوضات مع السلطات الجديدة في سوريا لضمان استمرار وجودها العسكري في قاعدتي طرطوس وحميميم، وتعتبر هذه القواعد مواقع استراتيجية لموسكو في المنطقة، مما يجعل الحفاظ عليها أولوية بالنسبة للكرملين.

خلفية الأحداث

انتشرت القوات الروسية في سوريا لدعم نظام الأسد منذ 2015، إلا أن الإطاحة بالرئيس بشار الأسد أحدثت تغييرًا كبيرًا في المشهد السياسي والعسكري للبلاد، مع انتقال السلطة إلى المعارضة، باتت العلاقة بين سوريا وروسيا خاضعة لمفاوضات جديدة تحدد مستقبل التعاون بين الطرفين.

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