قرار عربي يدين توغل إسرائيل في المنطقة العازلة مع سوريا

مصر تقود موقفًا عربيًا ضد الانتهاكات الإسرائيلية.. بقيادة مصرية، تبنى مجلس جامعة الدول العربية قرارًا عربيًا يُدين بشدة التوغل الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة مع سوريا، وذلك خلال اجتماع استثنائي عُقد يوم 13 ديسمبر 2024، و القرار جاء ردًا على توسع الجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل واعتداءاته المتكررة على المواقع السورية المدنية والعسكرية، ويستعرض الموجز تفاصيل القرار

إدانة انتهاكات اتفاق فك الاشتباك لعام 1974

أدان القرار العربي خرق إسرائيل لاتفاق فك الاشتباك الموقع عام 1974، والذي ينظم الوضع العسكري بين سوريا وإسرائيل، كما أكد الاجتماع أن الاتفاق ما زال ساريًا ولا يتأثر بالوضع السياسي الراهن في سوريا.

المجتمع الدولي ومطالب الانسحاب من الجولان

شدد القرار على ضرورة التزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية، خصوصًا قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، الذي ينص على انسحاب إسرائيل الكامل من الجولان السوري المحتل.

تحركات عربية في مجلس الأمن

وجه القرار بتكليف المجموعة العربية في نيويورك بالدعوة لعقد جلسة خاصة في مجلس الأمن، لبحث التوغل الإسرائيلي الأخير الذي بدأ في 8 ديسمبر 2024، باعتباره تهديدًا للأمن والسلم الدوليين.

موقف عربي موحد ضد الاعتداءات الإسرائيلية

الاجتماع أكد أن الجولان أرض سورية عربية ولن يتغير هذا الوضع أبدًا، مشددًا على أن التوغل الإسرائيلي يمثل تصعيدًا خطيرًا يستوجب تدخلًا دوليًا لوقف الانتهاكات.

اقرأ أيضًا:

قادة العالم يؤكدون على دعمهم الكامل لوحدة وسلامة سوريا.. أحدثهم ملك البحرين

سجن صيدنايا.. بين الحقائق والمبالغات حول أكبر مسلخ البشري في سوريا

