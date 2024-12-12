مستشار الأمن القومى الأمريكي : ماتفعله إسرائيل في سوريا حق مشروع لها

دافع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عن العمليات التي تنفذها إسرائيل في سوريا منذ إنهيار نظام الأسد التفاصيل تسردها الموجز في السطور التالية .

إسرائيل تدافع عن حقها

وقال إن إسرائيل تملك الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة المخاطر التي تهدد أمنها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب عقب إجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو.

و إعتبر أن ما نفذه الجيش الإسرائيلي على الأراضي السورية، بمثابة محاولة لتحييد التهديدات المحتملة، سواء كانت تقليدية أو أسلحة دمار شامل، وضمن الجهود المبذولة لحماية إسرائيل في خضم وضع متقلب للغاية على حد قوله .

وذكر سوليفان أن واشنطن تخوض "مشاورات عميقة مع الحكومة الإسرائيلية حول ما سيؤول إليه الوضع، وكيف سيبدو في الأيام والأسابيع المقبلة".

رافضاً الكشف عن "الخطوط الحمراء" لبلاده، قائلاً: "تعلمت ألا أتحدث عن خطوط حمراء في هذا الجزء من العالم بشكل علني. لذلك، لاأنوي القيام بذلك من هذا المنبر".





سوريا تواجه خطر الإنقسام

وقال سوليفان إن الوضع في سوريا يمثل مجموعة من المخاطر "بما في ذلك إحتمال حدوث إنقسام في تلك الدولة".

وأضاف أن الفراغ في السلطة قد يفسح المجال أمام نمو جماعات إرهابية، وذكر أن السلطة الجديدة في دمشق قد تكون معادية لجيرانها، بما في ذلك إسرائيل. لكنه تابع "كل هذه إحتمالات".



وتنقل إسرائيل منذ الإنهيار المفاجئ لحكومة الأسد في مطلع الأسبوع قوات إلى المنطقة العازلة على الجانب السوري من الخط الفاصل معهضبة الجولان المحتلة، كما تنفذ مئات الغارات الجوية لتدمير أسلحة الجيش السوري وعتاده.





محادثات أمريكية- تركية حول سوريا

وفي سياق متصل فقد كشف سوليفان إن الولايات المتحدة تخوض محادثات مع تركيا بشأن الوضع في سوريا .

وأوضح : نحن في محادثات مع أنقرة أيضاً بشأن توقعاتنا، وحول ما نراه كأفضل طريق للمضي قدماً، أعتقد أن هذه المحادثات جادة.

وتابع: إنها مكثفة ومستمرة، وأدت بالفعل إلى بعض النتائج، بما في ذلك التهدئة في منبج التي وقعت عليها تركيا والأكراد بشكل غير رسمي".



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