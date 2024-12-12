نتنياهو يكشف عن أسباب التوغل العسكري الإسـ ـرائـيلي في المنطقة العازلة مع سوريا

علق رئيس الوزراء الإسـ ـرائـيلي بنيامين نتنياهو علي التوغل العسـكري غي سوريا والإسـتيلاء علي مناطق إضافية في المنطقة العازلة، وذلك بعد الإدانات العربية والدولية.

وينشر “الموجز” تعليق نتنياهو علي التوغل العسكري الإسـ ـرائـيلي في المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا.

نتنياهو يعلق علي التوغل الإسـ ـرائـيلي في المنطقة العازلة في سوريا

ومن جانبه، قال نتنياهو، اليوم الخميس، إن التوغل العسكري الإسـ ـرائـيلي في المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا مؤقت.

وأضاف مكتب نتنياهو: "أدى انهيار النظام السوري إلى خلق فراغ على حدود إسـ ـرائـيل وفي المنطقة العازلة التي أنشأها اتفاق فصل القوات عام 1974".

بنيامين نتنياهو

نتنياهو يؤكد أنه لن يسمح للجماعات الجهـ ـادية بتهديد آمن إسـ ـرائـيل

وتابع: "لن تسمح إسـ ـرائـيل للجماعات الجهـ ـادية بملء هذا الفراغ وتهديد التجمعات الإسـ ـرائـيلية في مرتفعات الجولان بهجمات، على غرار ما حدث في السابع من أكتوبر".

واستطرد مكتب نتنياهو: "لهذا السبب دخلت القوات الإسـ ـرائيلية المنطقة العازلة في سوريا، وسيطرت على مواقع استراتيجية قرب حدود إسـ ـرائـيل".

وختم البيان: "هذا الانتشار مؤقت حتى يتم تشكيل قوة ملتزمة باتفاقية 1974 وضمان الأمن على حدودنا".

وزير خارجية إسـ ـرائـيل يؤكد أن تواجد الجيش الإسـ ـرائـيلي في سوريا إجراء مؤقت

وفي السياق ذاته، وصف وزير الخارجية الإسـ ـرائـيلي، جدعون ساعر، تواجد الجيش الإسـ ـرائـيلي في سوريا بأنه إجراء مؤقت ضروري لضمان أمن شمال إسـ ـرائـيل خلال هذه الفترة الحرجة، قائلًا: "مصلحتنا الوحيدة هي أمن إسـ ـرائـيل".

وتابع ساعر إن الجيش الإسـ ـرائـيلي هاجم أنظمة الأسـ ـلحة الاستراتيجية وقدرات الأسـ ـلحة الكيميائية المتبقية والص ــواريخ والقـذائف بعيدة المدى في سوريا، لمنع وقوعها في أيدي الجماعات التي وصفها بـ المتطرفة.

واستطرد أن الجيش الإسـ ـرائـيلي بسط أيضًا سيطرة مؤقتة ومركزة على مناطق استراتيجية بالقرب من الحدود لمنع سيناريو مثل هجوم 7 أكتوبر من سوريا.

إسـ ـرائـيل توسيع المنطقة الأمنية في الجزء السوري من مرتفعات الجولان

وفي السياق ذاته، قال مستشار مكتب نتنياهو، دميتري جندلمان، إن القوات الإسـ ـرائـيلية تقوم بتوسيع المنطقة الأمنية في الجزء السوري من مرتفعات الجولان المحتل إلى ما بعد خط الترسيم الذي تم إنشاؤه بعد حرب 1973.

المنطقة العازلة

إسـ ـرائـيل تؤكد عزمها تدمـ ـير الأسـ ـلحة الثـقيلة بسوريا

وفي نفس الصدد، قال وزير الدفاع الإسـ ـرائـيلي يسرائيل كاتس إن الجيش الإسـ ـرائـيلي سيـ ـدمر الأسـ ـلحة الاستراتيجية الثـقيلة في أنحاء سوريا، بما في ذلك صـ ـواريخ "سطح – جو" وأنظمة دفاع جوي وصـ ـواريخ "سطح – سطح" وصـ ـواريخ "كروز"

وصـ ـواريخ بعيدة المدى وأنظمة صـ ـواريخ ساحلية.

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