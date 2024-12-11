نتنياهو وحـ.ـرب الجبهات المتعددة..تصريحات خطيرة لـ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال كلمة ألقاها أمام الكنيست، اليوم الأربعاء، عن الجبهات التي تحارب إسرائيل وفي السطور التالية ترصد الموجز جانبا من تصريحاته .

نأمل ألا نفتح جبهة جديدة

و قال نتنياهو خلال كلمته التي ألقاها بحضور رئيس جمهورية الباراجواي ساانتياجو بينيا

” نشن حربا على 7 جبهات ضد من يسعون لحصد أرواحنا، ومن المحتمل أن تنضم جبهة أو جبهات أخرى لهذه الحرب”.

وأضاف : “التاريخ سيذكر أولئك الذين وقفوا من أجل حق إسرائيل في ساعتها الصعبة”.

وتابع: “نحن نضرب أعداءنا بقوة ونكبدهم أثمانا باهظة جدا، ونقوم بتفكيك محور الشر الإيراني، وقد تفاجأ العالم من قوة جيشنا ونتائج حربنا”.

ماهى الجبهة التي يلمح إليها نتنياهو

قد يكون من العسير الإجابة على ذلك السؤال بتحديد أو تسمية جهة بعينها لا سيما، في ظل المحاولات العسكرية الإسرائيلية التي تحاول أن تعيد للجيش الإسرائيلي هيبته بعد عدة عمليات تعتبرها إسرائيل بمثابة تجرأ على سطوتها ونفوذها من بينها عملية طوفان الأقصى والعمليات التي نفذها حزب الله، القصف الإيراني في إبريل الماضي وغيرها مما تعتبرها حكومة نتنياهو والقيادات الأمنية والعسكرية بمثابة جرحا غائرة و محاولة لكسر كبرياء إسرائيل، وهو ما عبر عنه وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق يوآف جالانت بقوله “ لن نقف مكتوفي الأيدي حتى نرى دولة كإيران تتطاول علينا ”.

التخطيط لشن هجوم على اليمن وتحذير الفصائل المسلحة في سوريا

بالإضافة إلى ذلك فإن مايزيد الأمر صعوبة هو محاولة إسرائيل تحييد التواجد الإيراني في المنطقة وهو مايمكن الترجيح معه بأن الجبهة التي يلمح لها نتنياهو قد تكون “العراق” أو “سوريا” و هي الوجهة التي حذر نتنياهو في تصريحاته، أمس الثلاثاء، من أن سماح الفصائل المسلحة التي تسيطر عليها للتواجد الإيراني أو السماح بتمرير الأسلحة الإيرانية والغر إيرانية لحزب الله عبر أراضيها قد يجعل إسرائيل ترد بقوة وبحسم .

أما الوجهة الثالثة المحتملة فقد تكون “اليمن” حيث نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مسئول رفيع المستوى بالجيش الإسرائيلي ، الإثنين، تصريحاته بأن إسرائيل تخطط لشن هجوم واسع على اليمن، على خلفية إطلاق صاروخين باليستيين وطائرة مسيرة بإتجاه أهداف داخل إسرائيل .

وأضاف أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية «تدرك أنه من الضروري نقل رسالة أكثر إيلاماً» للحوثيين الذين يواصلون إطلاق الصواريخ والمسيّرات صوب إسرائيل، خلافاً للفصائل بالعراق التي قلّلت من استهداف إسرائيل خلال الأسبوعين الأخيرين.

محاكمة نتنياهو



وكان نتنياهو قد مثل أمس الثلاثاء أمام المحكمة المركزية للإدلاء بشهادته في إطار “قضايا الألف”، في سابقة تاريخية يحاكم فيها رئيس حكومة في منصبه بتهم الفساد و إستغلال النفوذ.

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