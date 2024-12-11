سياسي يكشف خطوات الجولاني القادمة وحقيقة تخليه عن إنقاذ الجولان من إسرائيل

خطوات الجولاني القادمة.. مع تصدر الأحداث السورية للمشهد السياسي العالمي تزداد التساؤلات حول موقف الفصائل المسلحة مما يجري في الجولان والمنطقة العازلة، ولماذا لم تتحرك القوات الموالية لتلك الفصائل حتى اللحظة لصد الهجمات الإسرائيلية على تلك المناطق ويطرح الموجز

الإجابة على هذا التساؤل في السطور التالية.

إستيفاء الشروط المطلوبة لسقوط الدولة

الكاتب والباحث السياسي، محمود الأفندي قال إن “سوريا” استكملت ما وصفه بشروط الدولة الفاشلة، موضحا أن مايجري حاليا هو عبارة عن إنتقال سلطة عشوائي".

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية"

وأضاف: "هيئة تحرير الشام تخاف من إسرائيل وأمريكا، حتى إلقاء بيان بخصوص الإعتداءات الإسرائيلية أمر صعب بالنسبة لتلك الهيئة الإرهابية، فهي تريد إعترافا دوليا، إذا واجهت إسرائيل اليوم فبالتأكيد لن تحصل عليه".

وتابع: "الإئتلاف السوري المعارض ندد بالعدوان الروسي على أوكرانيا لكنه لا يصدر بيانا مماثلا بشأن الاعتداءات الإسرائيلية".

وأشار إلى أن "هيئة تحرير الشام منظمة إسلامية كانت تابعة لداعش والقاعدة، لذا لإن الجولاني يريد أولا التركيز على السلطة في سوريا والأمن الداخلي وأن يعيد الجيش السوري بعدها سيتوجه لإسرائيل".

وأوضح أن "إسرائيل أستطاعت أن تكتسب على حدودها اليوم حماس أخرى، هذه المنظمات لا تعترف بسوريا أو سايكس بيكو، هم يعترفون ببلاد الشام التي وجهتها القدس .

لانقصد العدوان بل الحماية

وفي سياق متصل فقد أوضح وزير الدفاع الإسرائيلي،يسرائيل كاتس، أنه قد أعطى لقواته الضوء الأخضر لإقامة ما أسمه بالمنطقة الدفاعية منزوعة السلاح على الحدود مع سوريا .

كما شدد على أن تل أبيب لن تسمح لكيان إرهابي بالعمل ضد إسرائيل من وراء حدودها، محذرا من يسير على خطى الرئيس بشار الأسد من ملاقاة المصير ذاته في إشارة إلى التعاون الوثيق بين نظام الأسد من جهة، وميلشيات حزب الله والنظام الإيراني من جهة أخرى .

بدوره فقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، خلال مقطع فيديو مصور نشره على حابة على منصة إكس، أن إسرائيل ترغب في إقامة علاقات جيدة مع النظام الجديد في سوريا، لكن إذا سمح هذا النظام بأي شكل بالتواجد الإيراني على أراضيه أو سمح بتمرير الأسلحة الإيرانية أو أى من أنواع الأسلحة لحزب الله من خلال الأراضي السورية فإن إسرائيل سترد بكل قوة على حد قوله .

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