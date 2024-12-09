معلومات عن محمد البشير رئيس وزراء سوريا الجديد

أعلنت وسائل الإعلام السورية أن الفصائل المسلحة قد توافقت فيما بينها على إختيار محمد البشير لتشكيل الحكومة السورية الجديدة وتستعرض الموجز التفاصيل في السطور التالية.

الجولاني يجتمع برئيس الوزراء السابق بحضور رئيس الوزراء الجديد

كشفت وسائل الإعلام السورية أن زعيم هيئة تحرير الشام محمد الجولاني قد عقد إجتماعا، اليوم الإثنين، مع رئيس الوزراء السوري السابق محمد الجلالي، ومحمد البشير المكلف من قبل الفصائل المسلحة بتشكيل الحكومة الجديدة.

و أكد الجلالي في بيان له على إعتزامه الإستمرار في تسيير أعمال الحكومة السورية حتى تسليم السلطة بشكل سلمي و آمن .

من هو محمد البشير

ولد البشير في محافظة إدلب عام 1983 وحصل على بكالوريوس الهندسة في شعبة الكهرباء والإلكترونيات عام 2007 ، كما حصل على شهادة الشريعة والقانون، و أخري في مبادئ التخطيط والتنظيم الإداري عام 2021.

بدأ البشير حياته المهنية بدأ في القطاع الحكومي، حيث عمل في الشركة السورية للغاز وشغل منصب رئيس قسم الأجهزة الدقيقة في أحد معامل الغاز.

تاريخ البشير مع الفصائل المسلحة

ومع إندلاع الثورة السورية في عام 2011 قررالبشير أن يترك عمله في القطاع الحكومي لينخرط في صفوف العمل التنظيمي للفصائل المسلحة في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة.

حيث إستطاع أن يجد له مكانة بارزة في صفوف الفصائل المسلحة مما أهله لتولى عدة مناصب في حكومة الإنقاذ التي أنشأتها الفصائل المسلحة في إدلب من بينها :

مديرا لمعهد الأمل التعليمي.

عمل مديرا للتعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد عامين ونصف.

عين مديرا لشؤون الجمعيات في وزارة التنمية والشؤون الإنسانية.

عين وزيرا للتنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ في إدلب عام 2022.

تحديات أمام حكومة البشير

وتعد مهمة البشير في تشكيل الحكومة السورية الجديدة ليست بالأمر اليسير إذ تنتظره ملفات عديدة تحتاج إلى التوصل إلى حل فوري وسريع من بينها

إعادة إعمار سوريا و أحياء البنية التحتية وهيكلة مؤسسات الدولة

العمل على معالجة الأثر الإقتصادي للعقوبات الدولية و إكتساب ثقة المجتمع الدولي

إعادة توحيد الصف في البلاد والعمل على صياغة دستور جديد يحظى بقبول واسع.

وكان التلفزيون الرسمي السوري قد أعلن، أمس الأحد، سقوط نظام بشار الأسد، وذلك عقب اشتباكات بين الفصائل السورية والجيش السوري على مدار 12 يومًا.

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