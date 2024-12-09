الخارجية القطرية تندد بإستيلاء الجيش الإسرائيلي على المنطقة العازلة في سوريا

أدانت الخارجية القطرية في بيان لها، اليوم الإثنين، بالعمليات الإسرائيلية الرامية إلى إحتلال المنطقة العازلة ومواقع إضافية من الحدود مع سوريا ويستعرض الموجز فيما يلي نص البيان.

تطورا خطيرا و إعتداء على السيادة السورية

و أشارت الخارجية القطرية إلى أن الإنتهاكات الإسرائيلية الصارخة للأراضي السورية تعد تطورا خطيرا و إعتداء غير مقبول على سيادة ووحدة سوريا ومخالفة واضحة لكافة الأعراف والقوانين الدولية .

تحذير من فرض الأمر الواقع

وحذرت قطر في بيانها من أن محاولات إسرائيل لفرض سياسة الأمر الواقع بما في ذلك إختلال الأراضي السورية سيقود المنطقة إلى المزيد من العنف والتوتر مشددة على ضرورة إضطلاع المجتمع الدولي بمسؤلياته الأخلاقية والقانونية والعمل على إلزام الإحتلال بالإمتثال إلى الشرعية الدولية، فضلا عن التضامن لمواجهة مخططاته الإنتهازية .

الإلتزام بتقديم الدعم والمساندة لسوريا

من ناحية أخرى فقد جددت الخارجية القطرية إلتزام قطر بدورها وموقفها الثابت في دعم وحدة وسيادة سوريا و إستقلالها مؤكدة على مساندتها لكافة الجهود الدولية الرامية إلى إحلال الأمن و الإستقرار في سوريا تحقيق تطلعات شعبها .

مصر تؤكد على دعمها لسوريا

وفي سياق متصل فقد أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أمس الأحد، على دعمها الكامل لوحدة وسلامة الأراضي السورية

داعية جميع الأطراف السورية بكافة توجهاتها إلى صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وذلك من خلال توحيد الأهداف والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، وإستعادة وضع سوريا الإقليمي والدولي.

توغل في المنطقة العازلة بزعم حماية الحدود

وكانت قوات الإحتلال الإسرائيلي قد بدأت العمل على السيطرة على عدة مواقع كانت تشكل نقاط تمركز للجيش السوري النظامي، كما شنت غارات على عدة قواعد عسكرية منذ السابع والعشرين من نوفمبر الماضي بالتزامن مع بدء عمليات الفصائل المسلحة للسيطرة على سوريا و الإطاحة بنظام الأسد .

وبدوره فقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو فور سقوط نظام الأسد إنهيار إتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974 والعمل على السيطرة على المنطقة العازلة لحماية الحدود مع سوريا من الإختراق وتحسبا لتنفيذ أى هجمات ضد إسرائيل .

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