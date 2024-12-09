صحيفة عبرية تكشف مفاجأة صادمة بشأن وقف إطـلاق النـار في قطاع غزة

يبدو أن اتفاق وقف إطـلاق النـار في قطاع غـزة وتبادل الأسري لن يري النور قريبًا، فرغم الجهود الكبيرة والمساعي الدبلوماسية التي تقوم بها كلًا من مصر وقطر وأمريكا إلا أن الصورة مازالت ضبابية.

وزادت صحيفة هآرتس الإسرائـيلية من قتامة الصورة حيث أشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائـيلي بنيامين نتنياهو يكذب بشأن اتفاق وقف إطـلاق النـار في قطاع غزة، وصفقة تبادل الأسري.

مصير اتفاق لوقف إطـلاق النـار في قطاع غزة

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أحدث التقارير الإسرائـيلية التي تتحدث عن مصير اتفاق لوقف إطـلاق النـار في قطاع غزة، وصفقة الأسري.

نتنياهو

قالت صحيفة هآرتس الإسرائـيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقر لأول مرة، منذ عملية طوفان الأقصي، بأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائـيليين لا يمكن أن يتم إلا من خلال صفقة، ولكن لا أمل يرجى من تصريحه.

هآرتس تؤكد أن نتنياهو يكذب بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة الأسرى

وأكدت الصحيفة الإسرائـيلية أنه من الخطأ التفاؤل بتصريحات نتنياهو، فهو "مدمن للكذب"، وتظهر التجارب أنه لمعرفة حقيقة نواياه وأفعاله يجب تجاهل كل ما يقوله والتركيز على الضغوط التي يتعرض لها.

وأشارت هآرتس إلى أن العامل الرئيسي المؤثر على مصير الأسرى وقرارات نتنياهو هو آراء أعضاء اليمين المتطر" في ائتلافه، موضحة أنه في كل مرة يتحقق فيها أي تقدم في المفاوضات تعترض هذه الفئة بدعوى وجود حاجة أمنية لاستمرار الحـرب.

وأوضحت الصحيفة أن المؤسسة الأمنية الإسرائـيلية، على عكس القيادة السياسية، تفضل المضي قدمًا في صفقة الأسرى، خاصة بعد تحقيق الجيش أهدافاً عسكرية رئيسية، مثل اغتيال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار، والأمين العام الثالث لحزب الله حسن نصر الله، مما أدى إلى وقف التصعيد في شمال قطاع غزة.

الجيش الإسرائـيلي يشن غارات مكثفة علي الأحياء السكنية

من ناحية آخري، يشهد قطاع غـزة تصعيدًا عسـكريًا غير مسبوق من قبل الجيش الإسرائـيلي، وإصرار إسرائـيلي علي ارتكاب جـرائم الإبـادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني.

وينشر الموجز تطورات الأوضاع في قطاع غـزة بعد شن الجيش الإسرائـيلي غارات مكثفة علي الأحياء السكنية مما أدي إلى سقوط عشرات الإصـابات والشـهداء، أغلبهم من الأطفال والنساء.

استهدفت الغـارات الجوية الإسرائـيلية، اليوم الاثنين تجمعات سكنية في قطاع غـزة، بالتزامن مع القصـف المدفعي لمناطق متفرقة، فضلًا عن حـرق مراكز الإيواء، خاصة في شمال قطاع غزة.

وقامت قوات الجيش الإسرائـيلي بإضرام النيران في مدرسة "زيد بن حارثة" في بيت لاهيا شمال قطاع غـزة، التي كانت تؤوي نازحين، قبل أن تُجبرهم على مغادرتها عقب اقتحامها، وانتشرت لقطات تظهر اشتـعال النـيران داخل الصفوف المدرسية، بعد تعرضها للاستهداف سابقًا.

وفي السياق ذاته، استـهدف الجيش الإسرائـيلي تجمعًا مدنيًا عند مفترق الحلبي في جباليا البلد، مما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجـروح متفاوتة.

كما نفذ الجيش الإسرائـيلي عمليات نسـف واسعة للمباني السكنية في المناطق الشمالية والغربية من قطاع غـزة، بما في ذلك منطقة الصطفاوي وجباليا، وسط إطـلاق نـار كثـيف من الآليات العسـكرية.

غـارات إسرائـيلية علي مخيم النصيرات وسط قطاع غـزة

فيما استـهدفت الغـارات الإسرائـيلية شارع الدعوة قرب مخيم النصيرات في وسط قطاع غـزة، بينما تعرضت منطقة شمال حي الدعوة للتجريف باستخدام الجرافات العسـكرية، كما وقعت غـارة إسرائـيلية على شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، ذكرت وحدة الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة الفلسطينية أنها بالتعاون مع الدفاع المدني، تمكنت من إجلاء إصابتين إثر استـهداف مجموعة من المواطنين داخل مدينة رفح، فيما لا يزال عدد كبير من الإصابات والشهداء في مكان الاستهداف، مع صعوبة وصول الطواقم بسبب استمرار إطـلاق الـنار.

كما شنت طائرات الاحتـلال الحـربية، فجر اليوم الاثنين، غـارة على حي الصبرة جنوب مدينة غـزة.

ومن جانبها، أعلنت كتائب القسام استـهداف دبابة "ميركافا 4" بقذيفة الياسين 105 قرب مشتل البشيتي بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غـزة.

قطاع غزة

حصيلة الحرب الإسرائـيلية علي قطاع غـزة

وأسفرت الحرب الإسرائـيلية علي قطاع غـزة في استشهاد 44.708 مواطنين، معظمهم من النساء والأطفال، وإصـابة 106.050 آخرين، فضلًا عن تواجد آلاف الضـحايا تحت الركام وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

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