تقليل عدد مرات المثول أمامها.. محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو

الموجز نتنياهو، رفضت محكمة إسرائيلية طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتعلق بعدد مرات حضوره الأسبوعي لجلسات محاكمته في قضايا الفساد، حيث أكدت المحكمة أن نتنياهو مُلزم بالمثول أمامها 3 مرات أسبوعيا، بما يتماشى مع الجدول الزمني المقرر للقضايا التي تشمل اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

طلب نتنياهو

وتقدم نتنياهو بطلب جديد للمحكمة بشأن مثوله أمامها، بشأن حضوره المحكمة مرتين أسبوعيًا، بواقع 4 ساعات لكل جلسة، بحسب ما أفادت به القناة الـ12 الإسرائيلية.

وذكرت القناة، أن نتنياهو طلب عدم الإدلاء بشهادته يوما بعد يوم، كما طلب المثول على الساعة العاشرة صباحًا، بدلا من الساعة التاسعة.

نقل محاكمة نتنياهو من القدس الشرقية إلى مكان تحت الأرض

ويكشف موقع الموجز، تفاصيل الطلب حيث أنه يوم الأحد الماضي أوصت إدارة المحكمة المركزية وجهاز الأمن العام الشاباك، بضرورة نقل محاكمة نتنياهو سماع شهادته بشأن اتهامه بقضايا فساد، إلى قاعة محاكمة محُصنة تحت الأرض داخل المحكمة المركزية في تل أبيب، وذلك لدواع أمنية في ظل الأجواء المشحونة بالداخل الإسرائيلي، بعد أن كان سيُسمع لشهادة نتنياهو بالمحكمة في القدس الشرقية.

وقالت القناة الـ12 الإسرائـيلية إن موقف الشاباك تمثل في التوصية بعدم عقد جلسات للاستماع إلى شهادة نتنياهو في هذا الوقت في المحكمة المركزية بالقدس الشرقية، موضحة أن هذا الموقف جاء استنادًا على معلومات حساسة سرية دون الإشارة إلى طبيعتها، بهدف حماية نتنياهو.

وفي هذا السياق، لم يصدر أي تعليقات رسمية من الجهات القضائية المختصة، على هذا القرار المحتمل لنقل جلسة محاكمة نتنياهو من القدس الشرقية إلى تل أبيب.

أبرز القضايا المتهم فيها نتنياهو

وتلاحق نتنياهو العديد من القضايا، في مقدمتها تسريب أسرار الدولة لحصد مكاسب سياسية، وذلك بحسب ما جاء ضمن تقرير لصحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية، فيما تجري سلطات الاحتلال تحقيقا آخر مع نتنياهو خاص بتلاعب أعضاء الدائرة الداخلية لرئيس دولة الاحتلال، بالبروتوكولات الرسمية لاجتماعات مجلس الوزراء للأمن القومي، واجتماعات أخرى في بداية الحرب في غزة.

فيما تأتي تهمة الابتزاز كثالث تهمة يواجهها نتنياهو وذلك بعد تلقي رئيس أركان الجيش الإسرائـيلي هيرتسي هاليفي، شكوى منذ عدة أشهر، تفيد بأن أحد كبار أعضاء فريق نتنياهو حصل على لقطات شخصية حساسة لأحد كبار الضباط بجيش الاحتلال، كان يعمل منذ فترة قريبة بالأمانة العسـكرية نتنياهو، وتضمنت الشكوى وجود قلق من استخدام اللقطات لابتزاز الضابط ؛ للحصول على معلومات حساسة، ولكن لم تتضح بعد الجهة التي تحقق في هذه القضية.

إقرأ أيضا

تطورات جديدة في قضية فساد نتنياهو.. من التأجيل إلى تقليص مدة مثوله

المرعوب.. نقل محاكمة نتنياهو من القدس الشرقية إلى مكان تحت الأرض