تطورات جديدة.. إسرائيل تسعى لإنهاء صفقة تبادل الأسرى قبل نهاية العام

صفقة تبادل الأسرى.. تصدرت قضية صفقة الإفراج عن الأسرى المحتملة في قطاع غزة المشهد الإعلامي الإسرائيلي، حيث خصصت وسائل الإعلام الرئيسية حيزًا كبيرًا لتحليل هذه القضية (صفقة الإفراج عن الأسرى) بقطاع غزة، وتقديم تفاصيل جديدة حولها.

وتأتي هذه التغطية المكثفة في ظل حالة من الترقب والانتظار، حيث يتابع الشارع الإسرائيلي والعربي تطورات هذه المفاوضات المتعلقة بصفقة الإفراج عن الأسرى بقلق وحذر والموجز، يرصد التفاصيل.

صفقة تبادل الأسرى

وذكرت دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن صحيفة "واللا" العبرية، نقلت في خبر عاجل لها عن حدوث تطورات جديدة في المسار الدبلوماسي الهادف إلى تهدئة التوترات الإقليمية، وصفقة تبادل الأسرى، موضحة أنه تم تقديم مقترح إسرائيلي مفصل إلى الجانب المصري، وذلك بواسطة وسطاء أمنيين إسرائيليين.

وأضافت أن هذا المقترح يُعتبر الأحدث في سلسلة من المبادرات التي تبذلها إسرائيل، والتي تهدف إلى تحقيق اختراق في هذا الملف الشائك المتعلق بصفقة تبادل الأسرى.

جهود دبلوماسية مكثفة

وتأتي هذه الخطوة في ظل جهود دبلوماسية مكثفة تشهد مشاركة أطراف إقليمية ودولية، أبرزها قطر التي تلعب دور الوسيط، إلا أن الصحيفة العبرية "واللا" تؤكد أن مصر تحتل مكانة مركزية في هذه المفاوضات، وأن المقترح الإسرائيلي قد تم تقديمه رسميًا إلى القاهرة.

وتعود تفاصيل وضع هذا المقترح إلى يوم الأحد الماضي، حيث عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعًا أمنيًا موسعًا ضم كبار المسؤولين الأمنيين ووزراء الدفاع، خلال هذا الاجتماع تم صياغة المقترح الجديد الذي حظي بموافقة بالإجماع من جميع المشاركين، ويأمل المسؤولون الإسرائيليون أن يساهم هذا المقترح في خلق مناخ من الثقة وبناء جسور التواصل مع الأطراف المعنية.

نقطة تحول بملف الأسرى

وفي خطوة قد تشكل نقطة تحول في ملف الأسرى، كشفت صحيفة "واللا" العبرية عن تقدم جديد في مسار المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، حيث تم تسليم مقترح إسرائيلي جديد إلى وفد من الحركة في القاهرة، وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أن هناك تفاؤل متزايد بإمكانية التوصل إلى صفقة تبادل أسرى في المستقبل القريب، خاصة في ظل التطورات السياسية الإقليمية والدولية، وقد سربت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، مثل "يديعوت أحرونوت" والقناة 12، بعض بنود هذا المقترح، مما زاد من التكهنات حول مصير هذه المفاوضات.

وقف إطلاق النار في لبنان حافز

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان مع حزب الله قد شجع على تحريك ملف صفقة التبادل للأسرى.

ووفقًا لهذه المصادر، فإن التهدئة النسبية على الجبهة الشمالية، إلى جانب الضغوط الداخلية والخارجية، دفعت إسرائيل إلى التعامل مع هذا الملف بجدية أكبر، وبحسب بعض التحليلات، فإن إسرائيل تسعى إلى تحقيق إنجاز في صفقة تبادل الأسرى قبل نهاية العام، وذلك لتعزيز مكانتها الداخلية وتقديم صورة إيجابية عن أدائها.

إقرأ أيضًا

عشرات الإسرائيليين يقطعون طريق بنيامين نتنياهو لحسم صفقة تبادل الأسرى مع حماس.. تفاصيل

بها معلومات كاذبة عن مصر..تفاصيل الوثائق الإسرائيلية التي تورطت فيها ألمانيا وبريطانيا