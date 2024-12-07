قطر تعلن انفراجة في محادثات غزة.. وجهود إسرائـيلية لإتمام اتفاق بشأن الرهائن

سيطرت محادثات غزة علي المشهد السياسي بالتزامن مع تسارع الجهود السياسية من أجل عودة الزحم إليها بهدف التوصل إلى هدنة وتبادل الرهائن في قطاع غزة.

وينشر "الموجز" آخر ما وصلت إليه محادثات غزة وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، عن التطورات الإيجابية في هذا الملف الهام.

عودة الزخم إلى محادثات غزة

أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم السبت، أن الزخم عاد إلى محادثات غزة الرامية للتوصل إلى هدنة وتبادل للرهائن بعد الانتخابات الأمريكية.

غزة

وقال بن عبد الرحمن في "منتدى الدوحة": "لقد شعرنا بعد الانتخابات أن الزخم يعود إلى محادثات غزة".

وأضاف أن: "هناك الكثير من التشجيع من الإدارة المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس حتى قبل أن يتولى الرئيس منصبه".

قطر تستأنف دور الوساطة في محادثات غزة

الجدير بالذكر أن قطر، أعلنت الخميس الماضي، أنها استأنفت دورها في جهود الوساطة في محادثات غزة، للتوصل إلى وقف إطلاق النار في الحـرب بين إسرائـيل وحركة حماس في قطاع غزة.

مباحثات بين الرئيس الإسرائـيلي وإيلون ماسك لإحياء محادثات غزة

من ناحية آخري، عقد الرئيس الإسرائـيلي إسحاق هرتسوغ مباحثات مع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، في محاولة لإبقاء محادثات غزة المتعثرة للإفراج عن الرهائن الإسرائـيليين على جدول أعمال إدارة ترامب المقبلة.

وكانت المحادثة التي جرت بناءً على دعوة بعض عائلات الرهائن الذين لا يزالون محتجَزين لدى حركة حماس، جزءً من جهود الرئيس الإسرائـيلي الواسعة والمكثفة لتطبيق الضغط على جميع الأطراف.

تسارع الجهود السياسية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى

من ناحية آخري، أكد مسؤولون إسرائـيليون عن تسارع الجهود السياسية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، وسط أنباء عن استئناف الوساطة بين الجانبين.

ونقلت القناة الـ12 المحلية عن الرئيس الإسرائـيلي إسحاق هرتسوغ قوله إن "هناك الآن مفاوضات مكثفة بشأن صفقة الرهائن".

غزة

من جانبه، تحدث وزير الخارجية الإسرائـيلي جدعون ساعر عن فرصة لإبرام الصفقة، وذلك بعد لقائه نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في مالطا على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال ساعر، في منشور على موقع إكس، إن "إسرائـيل ترى فرصة للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن، وهي جادة في نيتها التوصل إلى مثل هذه الصفقة".

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