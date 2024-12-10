مفاجآت مثيرة من داخل جلسة إدلاء نتنياهو بشهادته في تهم الفساد

تشهد إسرائـيل تطورات خـطيرة في المشهد السياسي، حيث وصل رئيس الوزراء الإسرائـيلي بنيامين نتنياهو إلي محكمة في تل أبيب للإدلاء بشهادته، اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024، لأول مرة منذ بداية محاكمته بتهمة الفساد.

ويعتبر نتنياهو غير مجبر على التنحي ما لم تتم إدانته، وإذا استأنف على حكم الإدانه، فيمكنه الاحتفاظ بمنصبه طوال عملية الاستئناف، وذلك بموجب القانون الإسرائيلي.

نتنياهو يدلى بشهادته فى قضايا فساد بإسرائيل

ويقدم “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات محاكمة نتنياهو بتهمة الفساد وتفاصيل الإدلاء بشهادته اليوم، وما دار في جلسة المحاكمة.

وصل نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إلى محكمة في تل أبيب للإدلاء بشهادته، لأول مرة في محاكمته بتهمة الفساد التي ينفي ارتكابها، رغم سعيه مرارًا وتكرارًا إلى تأخير الإجراءات بسبب حرب غزة المستمرة والمخاوف الأمنية إلا أن القضاة أمروا باستئناف المحاكمة اليوم الثلاثاء ونقل الإجراءات الى غرفة تحت الأرض في محكمة تل أبيب كإجراء احترازي أمني.

محاكمة نتنياهو

وتعقد جلسة الاستماع لـ شهادة نتنياهو أمام هيئة من 3 قضاة في قاعة بمحكمة منطقة تل أبيب، بعد نقلها من القدس المحتلة لدواع أمنية.

ودخل نتنياهو إلى قاعة المحكمة المركزية في تل أبيب، بعد أن امتنع عن الإدلاء بتصريح لوسائل الإعلام في بداية المحاكمة.

نتنياهو يتشاجر مع محاميه ورئيس الكنيست

وصافح نتنياهو، أعضاء الكنيست والوزراء والمؤيدين الذين حضروا أيضًا الجلسة، ثم تشاجر لفترة وجيزة مع محاميه عميت حداد وأعضاء الائتلاف، بما في ذلك رئيس الكنيست أمير أوحانا.

نتنياهو يتجنب عمدًا الجلوس على منصة الشهود

ووفقًا لـصحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن نتنياهو، تجنب عمدًا الجلوس على منصة الشهود أو على منصة المتهم حتى خروج المصورين من قاعة المحكمة، مرجعة الأمر إلى أن التقاط الصور في قاعة المحكمة بعد دخول القضاة ممنوعًا.

ونوهت الصحيفة إلى أن المحكمة لم تستجب لطلب وسائل الإعلام ببث الشهادة على الهواء مباشرة.

واستدعى المدعون في القضايا المتهم فيها نتنياهو ما يقرب من 140 شاهدًا على المنصة، وشمل هؤلاء الشهود أقرب المقربين السابقين لنتنياهو الذين انقلبوا عليه، فضلاً عن رئيس وزراء سابق، ورؤساء أمن سابقين وشخصيات إعلامية.

أبرز القضايا المتهم فيها نتنياهو

ويواجه نتنياهو العديد من التهم، حيث وجهت له في عام 2019 تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وبدأت المحاكمة في عام 2020 في 3 قضايا جنائية.

ويحاكم نتنياهو في الداخل بتهمة الاحتيال والخيانة وقبول رشاوي في ثلاث قضايا منفصلة، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

نتنياهو يتقدم بطلب جديد بشأن مثوله أمام المحكمة

وأفادت القناة 12 الإسرائـيلية، يوم الأربعاء الماضي، بأن نتنياهو وجه طلبًا جديدًا للمحكمة بشأن مثوله أمامها، مضيفة أنه طلب من المحكمة المثول أمامها مرتين أسبوعيًا، بواقع 4 ساعات لكل جلسة.

وتابعت القناة 12 الإسرائـيلية أن نتنياهو طلب عدم الإدلاء بشهادته يوما بعد يوم، كما طلب المثول على الساعة العاشرة صباحًا، بدلا من الساعة التاسعة.

نقل محاكمة نتنياهو من القدس الشرقية إلى مكان تحت الأرض

وكانت إدارة المحكمة المركزية وجهاز الأمن العام الشاباك قد أوصوا بضرورة نقل محاكمة نتنياهو لسماع شهادته بشأن اتهامه بقضايا فساد، إلى قاعة محاكمة محُصنة تحت الأرض داخل المحكمة المركزية في تل أبيب، وذلك لدواع أمنية في ظل الأجواء المشحونة بالداخل الإسرائيلي، بعد أن كان سيُسمع لشهادة نتنياهو بالمحكمة في القدس الشرقية.

محاكمة نتنياهو

وقالت القناة الـ12 الإسرائـيلية إن موقف الشاباك تمثل في التوصية بعدم عقد جلسات للاستماع إلى شهادة نتنياهو في هذا الوقت في المحكمة المركزية بالقدس الشرقية، موضحة أن هذا الموقف جاء استنادًا على معلومات حساسة سرية دون الإشارة إلى طبيعتها، بهدف حماية نتنياهو.

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