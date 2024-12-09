رئيس الوزراء الإسرائيلي: إسرائيل تريد أن ترى سوريا مختلفة لصالح الطرفين

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو على أن إسرائيل ترغب في أن ترى سوريا جديدة مشيرا إلى أن هذا التغيير يصب في مصلحة إسرائيل وسوريا معا جاء ذلك خلال تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده، مساء اليوم الإثنين، ويستعرض الموجز تلك التصريحات في السطور التالية.

نعمل على هدم ما تبقى من قدرات حماس

أكد نتنياهو على أن إسرائيل تسعى في الوقت الحالي للقضاء على قدرات حماس العسكرية وكل قدرات حماس الحاكمة، و إطلاق سراح الرهائن المحتجزين.

هدفنا تفكيك محور الشر وخلق شرق أوسط جديد

وفيما يتعلق بإيران أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ، إنه منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، تعمل إسرائيل «بطريقة منهجية ومدروسة ومنظمة» لتفكيك المحور الإيراني.

وتابع : أن محور الشر لم يختفي بعد ولكن كما وعدت فإننا نعمل على تغيير وجه الشرق الأوسط ، من يتعاون معنا سيجني فوائد عظيمة، ومن يعتدي علينا سيواجه خسائر كبيرة .

ماذا يعني مقتل نصر الله

وأوضح نتنياهو خلال حديثه حول الملف اللبناني أن مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني “حسن نصر الله” يعد نقطة تحول هامة وكبيرة في إنهيار محور الشر، والذي تعمل إسرائيل على تفكيكه خطوة بخطوة على حد قوله .

إسرائيل ترغب في رؤية سوريا جديدة

و أشار إلى أن إسرائيل رغب في رؤية سوريا جديدة موضحا أن التغيير قد يصب في صالح الجانبين متابعًا: “حتى اليوم نمد يدنا لمن يريد أن يعيش معنا بسلام، وسنقطع يد من يحاول أن يؤذينا”.

وفيما يتعلق بمسألة الجولان فقد زعم أن السيطرة على هضبة الجولان يضمن لإسرائيل الأمن، متابعًا: «هضبة الجولان ستبقى جزءًا من إسرائيل مضيفا أمرنا الجيش بالسيطرة على قمة جبل الشيخ في سوريا».

وفي سياق متصل فقد أعلن وزير الدفاع الإسـ ـرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال تمكن، خلال الليل، من الاستـيلاء على على نقاط إضافية في المنطقة العازلة مع سوريا، وفقًا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

وأضاف أنه أعطى أوامر صريحة لجيش الاحـ ـتلال بمواصلة العمل على تـ ـدمـير الأسلـحة الاستراتيجية الثقـيلة في عموم سوريا، زاعما أنها تهـدد إسـ ـرائيل.

وتابع: "نعمل على خلق مجال أمني مع سوريا خالي من الأسـ ـلحة الثـقيلة والبنى التحتية التي يمكن أن تهـدد إسـ ـرائيل".

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