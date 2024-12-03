تهديدات إسرائـيلية بتدمير لبنان وحزب الله حال انهيار وقف إطلاق النار

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بتـدمير دولة لبنان بأكملها وليس حزب الله فقط إذا انهار اتفاق وقف إطـلاق النـار الذي تم توقيعه خلال الأيام الماضية.

وتأتي التهديدات الإسرائيلية بتـدمير لبنان وسط وقف إطـلاق نـار هش وخـروقات بين إسرائـيل وحزب الله، وخاصة بعد إنه استـهدف حزب الله موقع رويسات العلم التابع لـ جيش الإسرائـيلي.

تهديدات وزير الدفاع الإسرائـيلي بتـدمير لبنان

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تهديدات وزير الدفاع الإسرائـيلي بالرد العنيف والحاسم في حالة انهيار وقف إطـلاق الـنار في لبنان، وتـهديداته برد إسرائـيلي عنـيف في حالة انهيار الاتفاق.

وزير الدفاع الإسرائـيلي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه: "إذا انهار وقف إطـلاق النـار فلن نميز حينها بين لبنان وحزب الله".

وحث وزير الدفاع الإسرائـيلي الجيش اللبناني على فرض وقف إطـلاق النـار، وإبعاد حزب الله عن نهر الليطاني.

إسرائـيل تهدد برد حاسم على انتهاك وقف إطـلاق النار

وكان رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائـيلي، هرتسي هاليفي، قد أكد خلال اجتماع عُقد في مقر القيادة الشمالية، أن الجيش الإسرائـيلي سيرد بشكل حـاسم على الانتـهاك الصارخ لوقف إطـلاق النـار من قبل حزب الله.

وأجرى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائـيلي تقييمًا للوضع خلال زيارته ضباطه في جنوب لبنان.

وتأتي تهـديدات إسرائـيل بالرد العنيف في حالة انـهيار وقف إطـلاق النـار بالتزامن مع استمرارها في شن موجة من الغـارات الجـوية على جنوب لبنان، والتي أسفرت عن اسـتشهاد 9 أشخاص وإصـابة 3 آخرين.

حزب الله يسـتهدف موقع رويسات العلم

وكان حزب الله قد أعلن عن تنفيذ ردًا دفـاعيًا على الاحـتلال الذي يخرق المجال الجوي ولبنان منذ أيام، من بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي.

وقال حزب الله إنه استـهدف موقع رويسات العلم التابع لـ الجيش الإسرائـيلي بتلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

وأضاف حزب الله: "أن استهداف موقع رويسات العلم جاء بعد الخروقات المتكررة من العـدو الإسرائـيلي لـ اتفاق وقف الأعمال العـدائية".

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنه جرى إطـلاق صـاروخين من لبنان سقطا في منطقة مفتوحة قرب مواقع عسـكرية في مزارع شبعا.

وذكر الجيش الإسرائـيلي أن حزب الله أطلق صـاروخين باتجاه منطقة هار دوف دون وقوع إصـابات.

الجيش الإسرائـيلي يشن غـارات علي مناطق جنوبي لبنان

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائـيلي، أمس الاثنين، أنه ضرب أهدافًا اعتبرها "إرهـابيـة" في لبنان، في تجديد لـغاراته التي شنها على مناطق جنوبي لبنان، حيث نفذ الطيران الإسرائـيلي غارات على بلدات ومناطق جنوبي لبنان.

وشملت الغارات الإسرائـيلية المنطقة الواقعة بين بلدتي جباع وحومين، ومجرى نهر الليطاني، ومرتفعات الريحان، ومنطقة جبل صافي.

وكانت إسرائيل شنت غـارتين جـويتين على بلدة يارون ومنطقة وادي برغز، وقصـفًا مدفـعيًا على أطراف شبعا وراشيا الفخار، جنوبي لبنان.

حزب الله

وأكدت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن الجيش الإسرائـيلي ينفذ هـجماته بعد استـهداف حزب الله موقع رويسات العلم الإسرائيلي.

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