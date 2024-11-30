الجيش الإسرائـيلي يخترق الهدنة ويشن غـارات عنـيفة علي مواقع لـ حزب الله

شن الجيش الإسرائـيلي سلسلة غـارات عنيفة علي مواقع لـ حزب الله علي الحدود اللبنانية السورية، مما يعد خرقًا لـ اتفاق وقف إطلاق النار في يومه الرابع منذ بدء سريانه.

وينشر “الموجز” في التقرير التالي تفاصيل استـهدف الجيش الإسرائـيلي لعدد من المواقع التابعة لـ حزب الله في لبنان.

الجيش الإسرائـيلي يستهدف عدة مواقع لـ حزب الله

استـهدف الجيش الإسرائـيلي المعابر الحدودية شمال الهرمل من الجهة السورية، تحديداً معبر جوسية والجوبانية والحوز بريف حمص الجنوبي، وفق وكالة الأنباء المركزية.

كما استـهدفت مسيـرة إسرائـيلية سيارة من نوع "رابيد" في بلدة مجدل زون في القطاع الغربي؛ ما أدى إلى وقوع إصابات طفيفة.

الجيش الإسرائـيلي

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائـيلي، اليوم السبت، إنه قصف بنى تحتية عسـكرية قرب معابر على الحدود السورية - اللبنانية استخدمها حزب الله لنقل وسائل قتـالية.

وأضاف الجيش الإسرائـيلي أن القصـف جاء بعد رصد نقل وسائل قتـالية لـ حزب الله من سوريا إلى لبنان بعد إبرام اتفاق وقف إطلاق النار.

الجيش الإسرائـيلي يطلق قـذيفة مـدفعية على بلدة الخيام

وفي نفس الصدد، شن الجيش الإسرائـيلي غـارة عنيفة عند ساعات الفجر على أطراف بلدة شقرا جهة حولا في جنوب لبنان، كما أطلق الجيش الإسرائـيلي قـذيفة مـدفعية على الخيام، وسُمع صوت رشاشـات كثيفة.

وأطلقت القوات الإسرائـيلية نـيران رشاشـاتها الثقيلة ليل أمس في اتجاه بلدة مارون الراس، واستهـدفت عدداً من أحياء مدينة بنت جبيل، منعاً للأهالي الذين يسعون لتفقد منازلهم.

كما حلق الطيران الاستطلاعي وطائرات دون طيار، قبل منتصف الليل، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط في لبنان.

وترافقت الاعتـداءات الإسرائـيلية مع استمرار إطـلاق التـهديدات العـدوانية لمنع الاهالي من الدخول إلى القرى والبلدات المتاخمة للخط الأزرق.

عودة 80% من النازحين اللبنانيين إلى أماكنهم

من ناحية آخري، ارتفعت حركة عودة النازحين اللبنانيين، إلى أكثر من 80% منذ دخول وقف إطـلاق النـار بين إسرائـيل وحزب الله حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي.

أكدت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم السبت، أن نسبة العودة إلى القرى الحدودية لم تتجاوز أكثر من 10 %، بسبب استهـدافات واعتـداءات العـدو الإسرائـيلي للعائدين، وبسبب غياب منازل ومبان صالحة للسكن، ووجود مخاطر مخـلفات الحـرب، وفقدان الحاجات الضرورية الملحة للعيش في تلك القرى.

لبنان

وأشارت الوكالة إلى أن الحياة بدأت تأخذ مسارها الصحيح في قرى قضاء صور، وبعض قرى مدينة بنت جبيل، رغم المأسي، لافتة إلى أن هذه القرى تشهد ورش عمل لإزالة الركام والحجارة من الطرقات لتسهيل حركة المرور للسيارات وتأمين الحاجات الضرورية والملحة للأهالي خاصة المياه والكهرباء.

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