انفـجار ضـخم يهز مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائـيل.. والسبب مفاجأة

هز انفـجار قوي مستوطنة كريات شمونة بالجليل الأعلى شمال إسرائـيل، اليوم الثلاثاء، الأمر الذي أحدث حالة من الرعـب وأثار مخـاوف من أن يكون الانفـجار ناجم عن إطلاق صـاروخ من لبنان.

وقالت هيئة البث الإسرائـيلية إن صـاروخًا من لبنان سقط قرب كريات شمونة شمالي إسرائـيل دون دوي صفارات إنـذار ولا إصـابات.

انفـجار ضخم يهز مستوطنة كريات شمونة

وينشر “الموجز” تفاصيل الانفـجار الضخم الذي هز مستوطنة كريات شمونة وأسبابه، ومدي تورط حزب الله فيه.

تسبب الانفـجار القوي الذي وقع في مستوطنة كريات شمونة والذي زعمت تقارير إسرائـيلية عن تورط حزب الله فيه، في حالة من الجدل خاصة بعد تهـدد وزير الدفاع الإسرائـيلي بتدمير لبنان وحزب الله حيال انـهيار وقف إطـلاق النـار.

مستوطنة كريات شمونة

أسباب الانفـجار الضخم الذي هز مستوطنة كريات شمونة

إلا أن القناة 14 العبرية، كشفت عن الأسباب الحقيقة وراء الانفـجار الذي وقع في مستوطنة كريات شمونة، حيث قالت إن صوت الانفـجار الذي سمع في مستوطنة كريات شمونة، يعود لتفـجير الجيش الإسرائـيلي مخلفات صـاروخ أطلقته ميليشيا حزب الله خلال الحرب الأخيرة ولم ينفـجر.

وكانت مستوطنة كريات شمونة كانت قد استعادت هدوءها النسبي في شمال مع اتفاق وقف إطـلاق النـار لكن شوارع هذه البلدة القريبة من الحدود يتفقدها سكان يؤكدون أنهم لن يعودوا للإقامة فيها بشكل دائم ما لم يتحقق أمان تام.

ونزحت غالبية سكان مستوطنة كريات شمونة عقب بدء التصعيد بين إسرائـيل وحزب الله قبل أكثر من عام، ويعود بعضهم لتفقدها بشكل خاطف، مثل راخيل ريفاش التي استفادت من الهدنة للمجيء وأخذ متعلّقات شخصية.

الجيش الإسرائـيلي يعلن مستوطنة كريات شمونة منطقة عسكرية مغلقة

ومنذ أشهر، أعلن الجيش الإسرائـيلي أن مستوطنة كريات شمونة وبلدات أخرى منطقة عسكرية مغلقة.

تهديدات وزير الدفاع الإسرائـيلي بتـدمير لبنان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه: "إذا انهار وقف إطـلاق النـار فلن نميز حينها بين لبنان وحزب الله".

وحث وزير الدفاع الإسرائـيلي الجيش اللبناني على فرض وقف إطـلاق النـار، وإبعاد حزب الله عن نهر الليطاني.

انفجار

وكان رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائـيلي، هرتسي هاليفي، قد أكد خلال اجتماع عُقد في مقر القيادة الشمالية، أن الجيش الإسرائـيلي سيرد بشكل حـاسم على الانتـهاك الصارخ لوقف إطـلاق النـار من قبل حزب الله.

وأجرى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائـيلي تقييمًا للوضع خلال زيارته ضباطه في جنوب لبنان.

اقرأ أيضًا

ردا على الاعتداءات.. حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية بالصواريخ

تهديدات إسرائـيلية بتدمير لبنان وحزب الله حال انهيار وقف إطلاق النار