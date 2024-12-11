نص شهادة نتنياهو في قضية الفساد الكبري.. تفاصيل مثيرة

مازالت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائـيلي بنيامين نتنياهو تسيطر علي المشهد السياسي في إسرائـيل، خاصة أنه يمثل للمرة الأولي أمام المحكمة للإدلاء بشهادته.

ويقدم "الموجز" خلال التقرير التالي أبرز ما جاء في شهادة نتنياهو أمام المحكمة في جلسة الاستماع إليه، بعد سنوات من التحقيقات والمداولات والإجراءات القانونية والتأخير.

تفاصيل شهادة نتنياهو في قضايا الفساد

مثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة إليه في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية الفساد الكبرى.

نتنياهو

ووجهت النيابة العامة إلى نتنياهو العديد من التهم أبرزها الاتهام بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، ويعد نتنياهو هو أول رئيس إسرائـيلي يدلي بشهادته في اتهامات موجهة له وهو في منصبه.

وأدلى نتنياهو بشهادته لأول مرة في محاكمته المستمرة منذ فترة طويلة، بتهم خيانة الأمانة وإساءة الائتمان والاحتيال والفساد في ثلاثة ملفات جنائية.

نتنياهو يؤكد أنه يعيش حياة صعبة للغاية

وحاول نتنياهو الدفاع عن نفسه ضد التهم الموجهة إليه، لافتًا إلى أنه يعيش حياة صعبة للغاية.

وقال نتنياهو: "أعمل 17 - 18 ساعة يومياً، وأتناول وجباتي على مكتبي بين الحين والآخر، لأنني في الاجتماعات باستمرار، أدخّن قليلاً وأتحرك، لا أستطيع مواصلة التدخين، وبالمناسبة، أنا أكره الشمبانيا - أنا لا أحبها ولا أستطيع شربها".

الجدير بالذكر أن المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب أكدت أن نتنياهو سيدلي بشهادته ثلاث مرات في الأسبوع، رغم حرب غزة والتطورات الخطيرة التي تشهدها في المنطقة.

مفاجآت مثيرة من داخل جلسة إدلاء نتنياهو بشهادته

وشهدت جلسة الاستماع لـ شهادة نتنياهو مفاجآت مثيرة، حيث عقدت أمام هيئة من 3 قضاة في قاعة بمحكمة منطقة تل أبيب، بعد نقلها من القدس المحتلة لدواع أمنية.

ودخل نتنياهو إلى قاعة المحكمة المركزية في تل أبيب، بعد أن امتنع عن الإدلاء بتصريح لوسائل الإعلام في بداية المحاكمة.

وصافح نتنياهو، أعضاء الكنيست والوزراء والمؤيدين الذين حضروا أيضًا الجلسة، ثم تشاجر لفترة وجيزة مع محاميه عميت حداد وأعضاء الائتلاف، بما في ذلك رئيس الكنيست أمير أوحانا.

نتنياهو يتجنب عمدًا الجلوس على منصة الشهود

ووفقًا لـصحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن نتنياهو، تجنب عمدًا الجلوس على منصة الشهود أو على منصة المتهم حتى خروج المصورين من قاعة المحكمة، مرجعة الأمر إلى أن التقاط الصور في قاعة المحكمة بعد دخول القضاة ممنوعًا.

نتنياهو

أبرز القضايا المتهم فيها نتنياهو

ويواجه نتنياهو العديد من التهم، حيث وجهت له في عام 2019 تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وبدأت المحاكمة في عام 2020 في 3 قضايا جنائية.

ويحاكم نتنياهو في الداخل بتهمة الاحتيال والخيانة وقبول رشاوي في ثلاث قضايا منفصلة، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

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