خاص : متطلبات النازحين السوريين في مصر للعودة إلى سوريا

حـ.ـرب سوريا.. مع إنتهاء حقبة بشار الأسد، تصدرت عودة النازحين السوريين المشهد لاسيما مع دعوة الفصائل المسلحة النازحين السوريين للعودة والمشاركة في بناء الوطن، والحديث عن ذلك تسرده الموجز في السطور التالية .

دعوات للمطالبة بتنظيم عودة طوعية للاجئين

طالب قطاع كبير من المصريين أجهزة الدولة بالعمل على تنظيم برامج " عودة" النازحين السوريين، مع إنتفاء سبب اللجوء، وذلكب هدف إحداث فارق في خفض أسعار المنتجات والسلع ، كذلك تكلفة إيجار وتمليك الشقق والوحدات السكنية التي تزداد مع توسع موجات اللجوء من دول الجوار وقلة المعروض وزيادة الطلب ، بالإضافة إلى تخفيف الأحمال على موارد الدولة لتحقيق جودة أفضل للخدمات المقدمة .

مطالب تسبق العودة

الموجز تواصلت مع جمعية الغد الإغاثية للسوريين للسؤال عن الخطوات التالية للنازحين السوريين، وأوضح مصدر بالجمعية أنها لم تتلقى أي طلبات مساعدة للعودة إلى سوريا بشكل رسمي حتى الآن على الرغم من تساؤلات السوريين عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول العودة وكيفية تنظيم أمورهم للنزول إلى سوريا منوهين على أن حتى الآن الأمور لم تستقر بشكل كامل يمكن معه إتخاذ خطوات بهذا المجال .

و أشار المسئول بالجمعية أنه من المتوقع حصول عودة طوعية للمهاجرين وخاصة من الدول المحيطة بسوريا كلبنان وتركيا والأردن والعراق خاصة أن هذه الدول تحوي مخيمات خاصة للاجئين وكلنا يعرف الوضع المأساوي للمخيمات فالمتوقع العودة بأعداد كبيرة من هذه المناطق نحو بيوتهم وقراهم، لكن الأمر في مصر قد يختلف بعض الشيء حيث تستند عودة النازحين السورين في مصر على أمرين مرتبطة بأمرين أساسيين الأول حركة الطيران إلى مطار دمشق وحلب الدوليين على الرغم من أن السوريين يستطيعون دخول سوريا من دول الجوار كلبنان وتركيا والأمر الآخر هو عمل السفارة السورية في القاهرة الذي توقف لإعادة ترتيب الأمور منذ يوم التحرير .

وأضاف أنه أحد أهم المتطلبات الأساسية للعودة إلى سوريا بالنسبة للمواطنين السوريين المقيمين في جمهورية مصر العربية هو وجود جواز سفر ساري يستطيعون السفر فيه إلى لبنان ومنها إلى الداخل السوري أو من مطار دمشق وحلب الدوليين بعد إعادة فتحهما وفي حال عدم وجود جواز سفر ساري يمكن إستخراج وثيقة " زيارة القطر " وهي تمنح لحاملي الجنسية السورية الذين إنتهت صلاحية جواز سفرهم ويريدون العودة إلى سوريا حصراً وإستخراج هذه الورقة كان هذا سابقا قبل اقفال السفارة السورية والآن ننتظر إعادة فتح السفارة السورية ومعرفة الإجراءات الجديدة.

وتابع نتمنى أن تحوي تسهيلات أخرى بالتنسيق مع إخوتنا في حكومة جمهورية مصر العربية لتسهيل عودة السوريين دون الدخول في إجراءات وتعقيدات بيروقراطية.

مصير مشروعات السوريين في مصر

وأوضح المصدر أنه بالنسبة للإستثمارات السورية في جمهورية مصر العربية فالأمر يختلف بحسب حجم الإستثمار ونوعه والمدى المجدي من إستمرار هذا الإستثمار ولكننا نتنبأ بأن الإستثمارات الكبيرة ستبقى في مصر وإن كنا نتوقع أن يقوم أصحابها بنقل أو بإنشاء إستثمارات جديدة في سوريا خاصة أن أغلب رؤوس الأموال الكبيرة كانت أصحاب أعمال وإنشاءات في سوريا .

تعذر إصدار جوازات سفر

وكانت السفارة السورية بمصر قد أعلنت، اليوم الأربعاء، عن تعذر إصدار جوازات السفر لمن إنتهت جوازاتهم، و ذلك لعطل فني على أن يتم إصدار وثيقة " كتاب مجاني" تتضمن التمديد لمدة ستة أشهر. وفي سياق متصل فقد أكد وزير الخارجية السفير بدر عبدالعاطي خلال لقاء جمعة مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على دعم مصر الكامل لوحدة سوريا وسلامة أراضيها وكانت الخارجية المصرية قد أكدت في بيان لها، الأحد الماضي، على أن مصر مستمرة في جهودها مع الشركاء الدوليين لإعادة إعمار سوريا ، وضمان العودة الآمنة للنازحين.

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