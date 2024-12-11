محمد البشير يوجه رسالة هامة لـ السوريين في جميع أنحاء العالم

وجه محمد البشير رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا رسالة عاجلة لـ السوريين في كافة أنحاء العالم، وذلك بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد

وينشر “الموجز” تفاصيل الرسالة التي وجهها محمد البشير رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا للسوريين في العالم.

رسالة من محمد البشير لـ السوريين في كافة أنحاء العالم

ودعا محمد البشير، رئيس وزراء سوريا الجديد السوريين في كافة أنحاء العالم للعودة لوطنهم في الوقت الذي بدأت فيه دول العالم تُلمح إلى إمكانية اعترافها بالحكومة الانتقالية السورية.

وقال محمد البشير، إن حقوق جميع الطوائف ستكون مضمونة، داعيًا جميع السوريين في الخارج للعودة إلى وطنهم.

محمد البشير

محمد البشير يتولي رئاسة الحكومة الانتقالية السورية

وكان محمد البشير، قد أعلن تكليفة برئاسة الحكومة الانتقالية في سوريا، قائلًا: "إن القيادة العامة كلفتنا بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس المقبل".

وجاء ذلك بعد اجتماع، لتحديد ترتيبات نقل السلطة وتجنب دخول سوريا في حالة فوضى، جرى بين أحمد الشرع، المشهور بـ أبو محمد الجولاني القائد في إدارة عمليات المعارضة المسلحة والبشير ومحمد الجلالي، رئيس وزراء حكومة النظام السابق الذي كلف بتسيير أمور الحكومة.

وتولي محمد البشير ترتيبات نقل السلطة في سوريا على أن تكون مهمته الإشراف على عملية الانتقال وتشكيل حكومة جديدة في مرحلة ما بعد الأسد.

وعقدت الحكومة الانتقالية برئاسة محمد البشير أولى اجتماعاتها في العاصمة دمشق، بحضور رئيس الوزراء المكلف ورئيس الوزراء السابق محمد الجلالي.

الحكومة الانتقالية السورية ستشرف على قضايا الإدارة العامة

وأكد محمد البشير أن الحكومة الانتقالية السورية ستشرف على قضايا الإدارة العامة خلال الفترة الانتقالية التي قد تنتهي في الأول من مارس.

وحول الصعوبات التي قد تواجه حكومته، أكد محمد البشير أنه سيتم الاستعانة بوزراء من حكومة النظام المخلوع، ومن حكومة الإنقاذ، لتسيير شؤون البلاد حتى الأول من مارس 2025.

وفي مؤشر على بدء رسم المرحلة الانتقالية في سوريا ، أعلن مجلس الشعب تأييده إرادة الشعب لبناء سوريا الجديدة.

وقال الأمين العام لحزب البعث إبراهيم الحديد: "سنبقى داعمين لمرحلة انتقالية في سوريا هادفة للدفاع عن وحدة البلاد أرضًا وشعبًا ومؤسسات ومقدرات".

محمد البشير

من هو محمد البشير؟

الجدير بالذكر أن محمد البشير كان شغل منصب وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ عامي 2022 و2023، وهو من مواليد عام 1983 في جبل الزاوية جنوبي محافظة إدلب.

اقرأ أيضًا

معلومات عن محمد البشير رئيس وزراء سوريا الجديد

سياسي يكشف خطوات الجولاني القادمة وحقيقة تخليه عن إنقاذ الجولان من إسرائيل