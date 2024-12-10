هل ينقذ محمد البشير رئيس الحكومة الانتقالية سوريا؟

اتجهت أنظار العالم أجمع لـ محمد البشير وعلق عليه الشعب السوري آمال عريضة، وذلك بعد إعلان المعارضة السورية المسـلحة تشكيل حكومة انتقالية في سوريا برئاسته في أعقاب الانهيار السريع لنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

ويواجه محمد البشير رئيس الحكومة الانتقالية العديد من التحديات، أبرزها مواجهة التوغل الإسرائـيلي في سوريا وإعادة هيكلة الجيش، فضلًا عن التحديات الداخلية، والسؤال الآن هل ينقذ محمد البشير سوريا؟

أولويات علي طاولة محمد البشير

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبز التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة محمد البشير، وما يجب عليه فعله لتخطي المرحلة الفاصلة في سوريا.

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ومن جانبه، قال التلفزيون السوري إن محمد البشير سيشكل حكومة لإدارة الفترة الانتقالية في سوريا وتجنب الانزلاق إلى الفوضى، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وجاء تكليف محمد البشير بإدارة الفترة الانتقالية في سوريا، بعد اجتماع عقده رئيس هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع أبو محمد الجولاني مع محمد البشير، ورئيس وزراء حكومة النظام السابق محمد الجلالي، الذي كُلِف بتسيير أمور الحكومة السابقة التابعة للنظام.

وتولي محمد البشير ترتيبات نقل السلطة في سوريا على أن تكون مهمته الإشراف على عملية الانتقال وتشكيل حكومة جديدة في مرحلة ما بعد الأسد.

وتولي محمد البشير زمام الأمور في سوريا في وقت شديد الحساسية، حيث تقف سوريا، اليوم عند مفترق حاسم في تاريخها، ومرحلة مصيرية، وسط احتمالات تتمثل في قيام دولة قادرة على النهوض وفق مشروع وطني شامل، أو الانزلاق نحو مزيد من الفوضى والصراع الداخلي.

أبرز التحديات التي تواجه محمد البشير

يتمثل التحدي الأكبر الذي تواجه محمد البشير في المرحلة المقبلة في التعددية الدينية والثقافية وكيفية توحيد مختلف المكونات السورية من أكراد وعلويين ودروز وغيرهم تحت مظلة سلطة سياسية واحدة في المجتمع السوري، والتي تفرض ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية، مما يتطلب بذل جهود إضافية لتعزيز الوحدة والتفاهم بين جميع مكونات المجتمع السوري.

تحديد دور الجيش السوري وإعادة هيكلته

وتتمثل التحديات الأخري أمام محمد البشير في تحديد دور الجيش السوري وإعادة هيكلته، بالإضافة إلى ضمان حقوق جميع المكونات السورية، ويتطلب ذلك تضافر جهود جميع الأطراف، ويتطلب ذلك اختيار قيادات حكيمة قادرة على تجنب الفوضى وبناء سوريا جديدة قائمة على أسس من المواطنة والمساواة.

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الوضع الأمني في سوريا

وأشارت التقييمات الأولية إلى أن الوضع الأمني في سوريا يختلف بشكل ملحوظ من محافظة إلى أخرى، مما يستدعي استراتيجية شاملة ومتكاملة للتعامل مع هذه التحديات، لضمان الأمن العام وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

وأشار الخبراء إلى أن البادية السورية تشكل تحديًا أمنيًا خاصًا أمام محمد البشير، خاصة بعد تعرضها لهجمات استخدمت فيها طائرات B-52 وF-15.، مؤكدين أن هذه المنطقة تمتد على مساحة شاسعة تتطلب جهودًا كبيرة لتأمينها وضبط الأوضاع فيها.

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