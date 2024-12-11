الخارجية الجزائرية تندد بالتوغل الإسرائيلي في "المنطقة العازلة"

نددت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها بالتوغل الإسرائيلي الذي يهدف إلى إستغلال الأوضاع السورية لضم المزيد من الأراضي إلى الجولان المحتلة وتستعرض الموجز تفاصيل البيان في السطور التالية.

إنتهازية وإستغلال للأوضاع

و أكدت الجزائر في بيانها، اليوم الثلاثاء، على رفضها التام للمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى إستغلال الأوضاع في سوريا لفرض سياسة الأمر الواقع والإعتداء على وحدة وسيادة أراضيها، و إلغاء إتفاق فض الإشتباك لعام 1974 كما تستنكر الجزائر الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المنشآت والمؤسسات السورية لفرض مخططاتها الإنتهازية .

تقديم الدعم والمساندة

من ناحية أخرى فقد جددت الخارجية الجزائرية على إلتزام الجزائر بدورها وموقفها الثابت في دعم وحدة وسيادة سوريا و إستقلالها مؤكدة على مساندتها لكافة الجهود الدولية الرامية إلى إحلال الأمن و الإستقرار في سوريا تحقيق تطلعات شعبها .

مصر تدعو إلى تبني عملية سياسية شاملة في سوريا

وفي سياق متصل فقد دعت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها،اليوم الثلاثاء، كافة الأطراف المعنية إلى تبني "عملية سياسية شاملة في سوريا".

و أكدت مصر على متابعتها الحثيثة للتطورات التي تشهدها الجمهورية العربية السورية، مشددة على أنّ هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ سوريا تتطلب تكاتف جهود كل أبنائها لتدشين عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة، من دون إملاءات أو تدخلات خارجية، تحافظ وتدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وشرائحه، وتتبنى مقاربة شاملة وجامعة للقوى الوطنية السورية كافة، وتنسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، بما يفسح المجال أمام مشاركة السوريين كافة في رسم المستقبل وإعادة بناء مؤسسات الدولة في سوريا، وعودتها لاستعادة المكانة التي تستحقها في النظامين العربي والدولي

حفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية ..وضمان العودة الآمنة للاجئين

كما أكد البيان على حرص القاهرة على التواصل مع الأشقاء في سوريا، وبذل كل الجهد لإنجاح العملية السياسية الشاملة التي تحقق طموحات الشعب السوري، وتقطع الطريق على أي محاولة لاستغلال الأوضاع الحالية للمساس بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وتهيئ الظروف الملائمة لبدء مرحلة إعادة الإعمار والعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم".

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