الجيش الإسرائيلي يكشف حقيقة توغله إلى مسافة 25 كيلو مترًا في سوريا

كشف الجيش الإسرائـيلي عن حقيقة توغله في دولة سوريا إلى مسافة 25 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة دمشق.

وكانت مصادر أمنية سورية قد أوضحت أن القوات الإسرائيلية وصلت إلى منطقة قطنا التي تقع على مسافة 10 كيلومترات داخل سوريا إلى الشرق من منطقة منزوعة السلاح تفصل هضبة الجولان المحتلة عن سوريا.

حقيقة توغل الجيش الإسرائـيلي في دولة سوريا

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل بيان الجيش الإسرائـيلي الذي كشف فيه عن حقيقة توغله في سوريا.

ومن جانبه، نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، وصول التوغل الإسرائيلي في سوريا إلى مسافة 25 كيلومترا جنوب غرب العاصمة دمشق، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية لم تتجاوز المنطقة العازلة.

الجيش الإسرائـيلي

إسرائـيل تؤكد عزمها تدمـير الأسـلحة الثـقيلة بسوريا

وفي نفس الصدد، قال وزير الدفاع الإسرائـيلي يسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائـيلي سيدمر الأسلحة الاستراتيجية الثـقيلة في أنحاء سوريا، بما في ذلك صـواريخ "سطح – جو" وأنظمة دفاع جوي وصواريخ "سطح – سطح" وصواريخ "كروز" وصـواريخ بعيدة المدى وأنظمة صـواريخ ساحلية.

وزير خارجية إسرائـيل يؤكد أن تواجد الجيش الإسرائـيلي في سوريا إجراء مؤقت

وفي السياق ذاته، وصف وزير الخارجية الإسرائـيلي، جدعون ساعر، تواجد الجيش الإسرائـيلي في سوريا بأنه إجراء مؤقت ضروري لضمان أمن شمال إسرائـيل خلال هذه الفترة الحرجة.

وقال وزير الخارجية الإسرائـيلي: "مصلحتنا الوحيدة هي أمن إسرائـيل".

وتابع ساعر إن الجيش الإسرائـيلي هاجم أنظمة الأسلحة الاستراتيجية وقدرات الأسلحة الكيميائية المتبقية والصـواريخ والقـذائف بعيدة المدى في سوريا، لمنع وقوعها في أيدي الجماعات التي وصفها بـ المتطرفة.

واستطرد أن الجيش الإسرائـيلي بسط أيضًا سيطرة مؤقتة ومركزة على مناطق استراتيجية بالقرب من الحدود لمنع سيناريو مثل هجوم 7 أكتوبر من سوريا.

إسرائـيل توسيع المنطقة الأمنية في الجزء السوري من مرتفعات الجولان

وفي السياق ذاته، قال مستشار مكتب نتنياهو، دميتري جندلمان، إن القوات الإسرائـيلية تقوم بتوسيع المنطقة الأمنية في الجزء السوري من مرتفعات الجولان المحتل إلى ما بعد خط الترسيم الذي تم إنشاؤه بعد حرب 1973.

سوريا

من ناحية آخري، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إنه وثق أكثر من 300 غارة إسرائيلية على الأراضي السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد.

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