عبر الواتساب.. رسالة من عميل إسرائيلي لتحذير بشار الأسد

كشفت وثائق جديدة عن "رسالة تحذير" من إسرائيل إلى نظام الرئيس الأسد، وموجهة بالتحديد الي رئيس الأمن القومي السوري، بشأن تواجد إيران في المنطقة ومساعيها لتهريب الأسلحة، بحسب تقرير نشرته صحيفة "جيروسالم بوست، ويسرد الموجز التفاصيل في السطور التالية

تحذيرات من خطور إيران

وتضمنت الرسالة التي كانت موجهة إلى رئيس الأمن القومي السوري، بشأن تواجد إيران في المنطقة ومساعيها لتهريب الأسلحة، بحسب تقرير نشرته صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية.

وكشفت الوثائق أن رسالة من "عميل إسرائيلي يدعى موسى"، والتي تلقاها المسؤول السوري عبر تطبيق "واتساب"و أشار التقرير إلى أن التحذيرات التي تتضمنها الرسالة إسرائيلية للرئيس السوري السابق، كانت تهدف إلى إثنائه عن السماح بنقل الأسلحة إلى حزب الله من داخل الأراضي السورية.

تحذير من عمليات الإستغلال الإيرانية

و أشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن الإتصالات بين الجانبين تضمنت رسائل بشأن الضربات الإسرائيلية في سوريا في أبريل 2023 والتي جاءت ردا على سماح نظام الأسد لإيران بشن هجمات من أراضيه على إسرائيل.

وحذر "موسى" في إحدى رسائله إلى الحكومة السورية السابقة: "الإيرانيون يستغلون الكارثة المأساوية التي تعرضتم لها أعقاب الزلزال الذي وقع عندكم لصالح نقل الأسلحة من خلال طائرات".

وتابع: "التواجد الإيراني في المطارات واستخدامها من قبلهم هي بعض الأسباب التي تدفعنا إلى شن هجمات على أراضيكم، وأنتم الذين تدفعون الثمن الباهظ".

منفتحون على علاقات جيدة تحقق مصالح الطرفين



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، قد أكد في وقت سابق على أن إسرائيل منفتحة على إقامة علاقات جيدة مع النظام السوري الجديد، مضيفا نحن نريد أن نرى سوريا جديد تحقق مصالح الطرفين .

و أكد على أن إسرائيل لن تتدخل في شئون “سوريا” الداخلية لكنها في الوقت نفسه لن تسمح بتواجد إيران الأراضي السورية، وسترد بكل حسم في حال سمحت قيادة هيئة “تحرير الشام” بتمرير الأسلحة الإيرانية لحزب الله عبر أراضيها .

و أشار نتنياهو إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجولان إنما تهدف إلى حماية مصالح إسرائيل وضمان عدم الإعتداء على حدودها مع سوريا .

وكان نتنياهو قد أعلن فور الإطاحة بنظام الأسد عن إنهيار إتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974 .

كما أعطى ووزير دفاعه يسرائيل كاتس الضوء الأخضر للقوات الإسرائيلية للتوسع في المنطقة العازلة .

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