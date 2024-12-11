الجولاني يتوعد المتورطين في تعذيب الشعب السوري "لن تنالوا العفو"

توعد أحمد الشرع المعروف بأبو محمد الجولاني زعيم "هيئة تحرير الشام"، اليوم الأربعاء، كل من تورط في تعذيب وقتل المعتقلين في السجون السورية مشددا على أنهم لن ينالوا العفو جاء ذلك خلال بيان له تسرد الموجز تفاصيله في السطور التالية.



سنلاحقهم داخل وخارج سوريا

و أضاف "لن نعفو عمن تورط بتعذيب المعتقلين وتصفيتهم وكان سببا في ذلك وسنلاحقهم في بلدنا، ما نطالب الدول بتسليمنا من فر إليها من هؤلاء المجرمين لتحقيق العدالة بحقهم".

قوائم بأسماء المورطين ومكافأت لمن يدلي بمعلومات عنهم

وفي سياق متصل فقد أعلن الجولاني عن أن الفصائل المسلحة ستنشر قريبا "قائمة أولى بأسماء كبار المتورطين بتعذيب الشعب السوري".

واعدا بتقديم مكافأت سخية لكل من يقدم معلومات حقيقية عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين .

إلغاء حظر التجوال و مناشدة النازحين بالعودة

كما أعلنت حكومة الإنقاذ التي شكلتها الفصائل برئاسة محمد البشير، اليوم الأربعاء، عن إلغاء حظر التجوال الذي كانت فرضته في العاصمة السورية دمشق داعية المواطنين إلى العودة لمباشرة أعمالهم وحياتهم الطبيعية .

كما وجه رئيس حكومة الإنقاذ محمد البشير الدعوات لكافة النازحين السوريين بالعودة للمشاركة في بناء دولتهم الجديدة .

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها لصحيفة كورييري دي لاسيرا الإيطالية جاء فيها “ أناشد كل السوريين في الخارج سوريا الآن دولة حرة إستحقت فخرها، وكرامتها..عودوا”

معتبرا أن رأس مالهم البشري وخبراتهم ستعزز من نهضة وبناء و إزدهار سوريا الجديدة .

الفصائل تشعل النيران في ضريح حافظ الأسد

وفي سياق أخر فقد أشعل عدد من مقاتلي الفصائل المسلحة التي يتزعمها الجولاني، اليوم الأربعاء، النيران في ضريح الرئيس السوري الأسبق “ حافظ الأسد” بمسقط رأسه بمدينة القرداحة .

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضريح الذي إنتهكته الفصائل المسلحة أقدموا ، يضم ضريح حافظ الأسد أيضا و قبر نجله الأكبر باسل الأسد، الذي كان مهيئا لخلافة والده قبل وفاته في حادث سيارة عام 1994.

وأظهرت صور نشرتها وكالة "فرانس برس" ألسنة النيران وهي تتصاعد من مجسم القبر قبل تدميره.

إقرأ أيضا :

محمد البشير يوجه رسالة هامة لـ السوريين في جميع أنحاء العالم



3 قضايا ساخنة حول سوريا تتصدر مباحثات وزير الخارجية ونظيره الأمريكي



