3 قضايا ساخنة حول سوريا تتصدر مباحثات وزير الخارجية ونظيره الأمريكي

آخر أخبار سوريا.. بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع أنطوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، مستجدات الأوضاع في دولة سوريا بعد تشكيل حكومة انتقالية برئاسة محمد البشير.

وينشر “الموجز” في التقرير التالي أبرز ما جاء في مباحثات وزير الخارجية ونظيره الأمريكي بشأن تطورات الأوضاع في سوريا.

مباحثات وزير الخارجية ونظيره الأمريكي بشأن سوريا

ومن جانبه، بحث وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، حيث أكد وزير الخارجية موقف مصر الثابت والداعم لـ دولة سوريا وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

سوريا

تبني عملية سياسية شاملة في سوريا

وتوافق وزير الخارجية ونظيره الأمريكي على أهمية تبني عملية سياسية شاملة في سوريا ترتكز على عدم إقصاء أية أطراف ومكونات وطنية سورية، وبما يمهد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا.

موقف مصر من إستيلاء إسرائـيل على المنطقة العازلة مع سوريا

وشدد وزير الخارجية على موقف مصر الرافض لإستيلاء إسرائـيل على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها، ومؤكدًا أن هذه التحركات تعد احتـلالاً لأراض سوريا، وانتهاكاً سافراً لسيادتها، وتمثل خرقاً للقانون الدولي، مؤكداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف هذا الاعتداء على دولة سوريا.

محمد البشير يتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا

من ناحية آخري، أعلن محمد البشير في بيان تلفزيوني، أمس الثلاثاء، أنه تم تكليفه بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس 2025.

وجاء تكليف محمد البشير بإدارة الفترة الانتقالية في سوريا، بعد اجتماع عقده رئيس هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع أبو محمد الجولاني مع محمد البشير، ورئيس وزراء حكومة النظام السابق محمد الجلالي، الذي كُلِف بتسيير أمور الحكومة السابقة التابعة للنظام.

وتولي محمد البشير ترتيبات نقل السلطة في سوريا على أن تكون مهمته الإشراف على عملية الانتقال وتشكيل حكومة جديدة في مرحلة ما بعد الأسد.

محمد البشير

وتولي محمد البشير زمام الأمور في سوريا في وقت شديد الحساسية، حيث تقف سوريا، اليوم عند مفترق حاسم في تاريخها، ومرحلة مصيرية، وسط احتمالات تتمثل في قيام دولة قادرة على النهوض وفق مشروع وطني شامل، أو الانزلاق نحو مزيد من الفوضى والصراع الداخلي.

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