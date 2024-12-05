وزير الخارجية يؤكد أن أمن مصر المائي قضية وجودية لا تهاون فيها

أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا، مع كايا كالاس الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.

وتابع وزير الخارجية مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي سبل تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي والتطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط، والتأكيد علي أن الأمن المائي قضية وجودية لمصر لا تهاون فيها.

مباحثات وزير الخارجية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل مباحثات وزير الخارجية والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.

وزير الخارجية بدر عبد العاطي

العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية على تطلعه للعمل مع الممثلة العليا الجديدة خلال الفترة المقبلة، والبناء على الزخم في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي والتنسيق الوثيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيدًا بما وصلت إليه العلاقات بين الجانبين بعد توقيع الرئيس السيسي وأورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية على الإعلان السياسي المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

حزمة التمويل الأوروبية لمصر

وأشار وزير الخارجية إلى تطلع مصر لتعميق كافة أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي والعلمي بين الجانبين في إطار تنفيذ محاور الشراكة الإستراتيجية الشاملة، مشدداً على أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي، متناولاً في هذا الخصوص حزمة التمويل الأوروبية لمصر من حيث سرعة صرف الشريحة الأولى، وتكثيف التواصل لاعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية التي تبلغ ٤ مليار يورو.

الجهود الدولية لوقف إطـلاق النـار في قطاع غـزة

وتطرق وزير الخارجية لاستعراض التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فورى لإطـلاق النـار في قطاع غـزة ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مستعرضاً مجريات مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذي استضافته القاهرة يوم ٢ ديسمبر الماضي.

التطورات في سوريا

كما تناول وزير الخارجية التطورات في سوريا، مشددًا على موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وأهمية احترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

وشدد وزير الخارجية علي الأهمية البالغة لحماية المدنيين، منوهاً إلى ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد والعمل على التهدئة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي

نتائج زيارة وزير الخارجية لـ السودان

كما استعرض وزير الخارجية نتائج زيارته إلى السودان في ٣ ديسمبر الماضي، والتي جاءت بتكليف من الرئيس السيسي، حيث استعرض موقف مصر الداعم للمؤسسات السودانية وضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي السودانية، مبرزاً الجهود المصرية في سبيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى السودان وتمكين المنظمات الإقليمية والدولية الإنسانية من الاضطلاع بمهامها في ظل تفاقم الوضع الإنساني.

الأمن المائي قضية وجودية لمصر لا تهاون فيها.

كما تناولت مباحثات وزير الخارجية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي التطورات في القرن الأفريقي، حيث شدد على موقف مصر الداعم لاحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها ودعم مؤسساتها الوطنية لمكافـحة الإرهـاب، كما تناول قضية الأمن المائي حيث أكد أنها تعد قضية وجودية لمصر لا تهاون فيها.

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