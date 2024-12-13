قادة العالم يؤكدون على دعمهم الكامل لوحدة وسلامة سوريا.. أحدثهم ملك البحرين

سوريا.. بعث العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة ، برسالة إلى أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"،زعيم “هيئة تحرير الشام” أشاد فيها بتعاون رئاسة إدارة الشؤون السياسية مع السفراء المقيمين في دمشق التفاصيل يسردها الموجز في السطور التالية.

ضرورة حفظ أمن و إستقرار سوريا

وأكد حمد بن عيسى آل خليفة في رسالته على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا وإستقرارها وسلامة ووحدة أراضيها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري .

كما أعرب عن تطلع البحرين لإستعادة سوريا دورها الأصيل ضمن جامعة الدول العربية.



روسيا تخوض عدد من المباحثات مع نظام الشرع

وفي سياق متصل فقد أعلنت وكالة بلومبرج الأمريكية أن موسكو باتت قريبة من التوصل لإتفاق مع القيادة الجديدة لسوريا حول الإحتفاظ بقاعدتين عسكريتين على البحر المتوسط، وهو هدف رئيسي للكرملين بعد سقوط نظام الأسد.

وألمحت مصادر، إن وزارة الدفاع في موسكو تعتقد أن لديها تفاهم غير رسمي مع هيئة تحرير الشام، بأنها تستطيع البقاء في القواعد السورية، محذراً من أن الوضع قد يتغير وسط عدم الإستقرار في سوريا.

إسرائيل ترحب بإقامة علاقات مع الإدارة السورية الجديد

وفي ذات الإطار أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، خلال مقطع فيديو نشره على حسابه على منصة إكس ، أن حكومته ترغب في إقامة علاقة جيدة ومنتظمة مع النظام الجديد في سوريا، ولكن إذا سمح هذا النظام إلى إيران بالتواجد مرة أخرى على أراضيها أو نقل الأسلحة الإيرانية أو أي أسلحة أخرى إلى حزب الله فإننا سنرد بقوة .

و أكد على أن حكومته لاتعتزم التدخل في الشأن الداخلي السوري لكنها ستعمل على تعزيز أمنها .

واشنطن تدرس رفع الجولاني وتنظيمه من قوائم الإرهاب

وفي وقت سابق كشف مسئول أمريكي واشنطن قد تعمل بالفعل على إزالة تصنيف الجولاني وهيئة تحرير الشام من قوائمها للإرهاب وفقا لصحيفة واشنطنبوست

و أضاف : "يتعين علينا أن نكون أذكياء.. وأن نكون أيضا واعين جدا وعمليين بشأن الحقائق على الأرض".

و أشار في الوقت نفسه إلى أن هناك حالة بالغة من عدم الثقة في قدرة الفصائل المسلحة على التعاطي مع موقع المسئولية ومقاليد الحكم وفق معايير إنسانية وفعالة بعد رحيل الأسد، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك فإن المسئولين في واشنطن على إتصال بجميع الجماعات المشاركة في القتال في سوريا، بما في ذلك الجماعة الرئيسية التي أطاحت الأسد، وهي "هيئة تحرير الشام"، التي لاتزال مدرجة على قائمة الإرهاب الأمريكية".

وكان الفصائل المسلحة قد أعلنت في ساعة مبكرة من صباح الأحد سقوط نظام الأسد لتسدل الستار على حكم دام 50 عاما.

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