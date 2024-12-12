مصر تدين الإستهداف الإسرائيلي للبنية التحتية السورية

أدانت الخارجية المصرية في بيان لها العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف تدمير البنية التحتية في سوريا وتستعرض الموجز التفاصيل في السطور التالية .

تعمد القصف والتدمير

أدان البيان بأشد العبارات الإستهداف الإسرائيلي الممنهج للبنية التحتية داخل الأراضي السورية، وتعمد قصف وتدمير العديد من المواقع والقواعد والأسلحة والمعدات والأنظمة العسكرية في مختلف أرجاء “سوريا”، بالإضافة إلى قيام الجيش الإسرائيلي بتكريس وجوده غير الشرعي وتوسيع نطاق سيطرته في الأراضي التي احتلها داخل العمق السوري.

الإمعان في إنتهاك القانون الدولي

وجددت “مصر” رفضها الكامل لاستغلال إسرائيل إرتباك الأوضاع الداخلية بسوريا وحالة الفراغ التي تشهدها، لتقويض مقدرات الدولة واحتلال الأراضي السورية.

و أعتبرت مصر في بيانها أن مثل تلك الإنتهاكات الإسرائيلية على “سوريا” بمثابة إمعان في الإنتهاك الممنهج للقانون الدولي، وإصرار على سياسة الغطرسة في الإقليم.

وحذرت من المخاطر الوخيمة المتوقعة عن السياسات الإسرائيلية غير المسئولة، وتطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي والقوى الفاعلة دوليا بالاضطلاع بمسئوليتها في وقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير في “سوريا”، وإحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية.

موقف مصر ثابت و راسخ تجاه دعم وحدة سوريا وسيادة أراضيها

بدوره فقد أكد وزير الخارجية السفير “بدر عبالعاطي” خلال لقاء جمعه بنظيره الأمريكي “أنتوني بلينكن” على موقف مصر الثابت تجاه سوريا ودعمها الكامل لحق الشعب السوري في تقرير مصير بلاده ووحدة وسيادة أراضيها .

وفي السياق ذاته فقد أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، الأحد، على إعتزام “مصر” المضي قدما في التعاون مع كافة الشركاء الدوليين لإعادة إعمار سوريا وقديم الدعم للشعب السوري، المشاركة في جهود العمل على ترتيب “العودة الآمنة” للنازحين السوريين.

إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بعد إنهيارها أمر صعب

بدوره فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي إنّ مصر مهتمة بوحدة الأراضي السورية والحفاظ على مقدرات دولة شقيقة، متمنيا للسوريين السداد في الفترة المقبلة.

وأضاف : «كل إهتمام مصر هو الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ومؤسسات الدولة، المؤسسات عندما تسقط يكون من الصعب جدًا إعادتها مرة أخرى، وندعو الله جميعًا أن يكتب كل الخير لأشقائنا في سوريا».

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