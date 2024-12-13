شهدت احتفالات رفع العلم السوري الجديد بتدشين “علم الاستقلال ” بمدينة الرقة واقعة مؤسفة حيث لقى شخصا مصرعه، و أصيب 43 آخرين في إطلاق نار من قبل مجهولين.

التفاصيل يسردها الموجز في السطور التالية حول قتلى وجرحى في احتفالات رفع العلم السوري الجديد بمدينة الرقة.

قتلى وجرحى في احتفالات رفع العلم السوري الجديد بمدينة الرقة

وأثناء الاحتفال برفع العلم السوري الجديد، اتهم محمد الهويدي أحد وجهاء مدينة الرقة قوات “سوريا الديمقراطية” المعروفة إعلاميا ب قسد بأنها أطلقت الرصاص على المدنيين المحتفلين في دوار النعيم وسط المدينة بعد رفع علم الثورة وهاجمتهم وأطلقت الرصاص بشكل كثيف".

وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية "بدأت قوات قسد حملة مداهمات للمنازل واعتقال شباب كما قامت بقطع الكهرباء في المدينة، وسط حالة من الاستنفار الكبير الذي تشهده المدينة وريفها، بعد رفع العلم السوري الجديد وترديد المحتفلين هتافات تحيي الثورة السورية وضد حزب العمال الكردستاني".

قسد تنفي التهمة وتتوعد المتسببين

بدوره فقد أكد قائد قوات “سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي، أنه يتابع عن كثب كافة التطورات في تلك الواقعة متوعدا المتسببين بأشد العقوبات حال ثبت أنهم تابعين لقواته نافيا في الوقت ذاته أن تكون لقوات “ سوريا الديمقراطية ” يدا في تلك الواقعة المؤسفة .

شهادات من مستشفى الرقة الوطني

وكشف أحد الأطباء العاملين في مستشفى"الرقة الوطني " لوكالة الأنباء الألمانية أن الفرق الطبية تعمل بكامل طاقتها على تقديم الإسعافات مشيرا إلى أن بعض المصابين يحتاجون عمليات جراحية وناشدنا الأهالي للتبرع بالدم نظرا لعدد المصابين".

وأضاف الطبيب أنهم قد إضطروا إلى نقل عددا من المصابين إلى بعض العيادات الخاصة نظرا لكثافة الأعداد وخطورة الحالات التي تحتاج رعاية خاصة .

الجولاني حذر من حمل السلاح

بدوره فقد دعا زعيم “هيئة تحرير الشام ” أبو محمد الجولاني إلى أهمية التعبير عن الفرح من دون إستخدام السلاح أو ترويع المدنيين.

جاء ذلك خلال كلمة بثت عبر منصات الهيئة: "أود أن أبارك للشعب السوري العظيم انتصار الثورة المباركة، وأدعوهم للنزول إلى الميادين للتعبير عن فرحتهم بذلك من دون إطلاق الرصاص وترويع الناس".

كما شدد على "أهمية المرحلة المقبلة التي تتطلب التعاون والعمل لبناء سوريا الجديدة".

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