وزير خارجية قطر وسوليفان يناقشان أزمة سوريا وغزة

أكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان رسمي أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن الثاني، اجتمع اليوم الجمعة مع جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، و تناول الاجتماع الأوضاع في غزة وسوريا، مع التركيز على ضرورة تحقيق وحدة سوريا عبر عملية سياسية جامعة، ويعرض الموجز تفاصيل الاجتماع.

الانتقال السلمي في سوريا على طاولة النقاش

صرح البيان الصادر عن وزارة الخارجية القطرية بأن الطرفين شددا على أهمية العمل على تحقيق انتقال سلمي وشامل في سوريا، كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي، عن ضرورة تشكيل حكومة سورية تضم جميع الأطراف وتعمل على حماية حقوق الأقليات.

بلينكن يزور العراق لبحث مستقبل سوريا

أفادت تقارير إعلامية أن أنتوني بلينكن قام بزيارة غير معلنة إلى العراق للقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيث ناقشا مستقبل سوريا وأهمية تعزيز السيادة والاستقرار العراقي، وأكد السوداني خلال مؤتمر صحفي أن العراق لن يسمح بأي اعتداء على الأراضي السورية من أي جهة.

الجيش الإسرائيلي يتقدم في جنوب سوريا

ذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقدمت اليوم الجمعة نحو موقع "تل الشحم" في ريف دمشق-القنيطرة، تأتي هذه الخطوة في ظل توترات متصاعدة في المنطقة، مما يعزز الدعوات الدولية لضمان استقرار سوريا.

يمثل هذا الاجتماع القطري-الأمريكي خطوة مهمة ضمن الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في سوريا ومناقشة الأوضاع الإنسانية في غزة. ومع استمرار الأحداث الميدانية، تبقى التحديات السياسية والعسكرية في المنطقة محورًا رئيسيًا للجهود الدولية.

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