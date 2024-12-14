قرار جديد بشأن الإعلاميين الحربيين في سوريا

البيان الرسمي لوزارة الإعلام.. أعلنت وزارة الإعلام السورية عبر تطبيق أن جميع الإعلاميين الحربيين الذين دعّموا نظام بشار الأسد وشاركوا في الترويج لجرائمه يخضعون حاليًا لمحاكمات عادلة، وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار العدالة الانتقالية لضمان تحقيق الإنصاف ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب السوري، ويرصد الموجز تفاصيل اكثر

تصريحات أحمد الشرع

تصريحات أحمد الشرع حول المحاسبة

في سياق متصل، صرّح أحمد الشرع، قائد العمليات العسكرية للمعارضة السورية، والمعروف بـ"الجولاني"، عن بدء ملاحقة المسؤولين المتورطين في تعذيب السوريين، وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن قوائم بأسماء الضباط والمسؤولين المتورطين، مع تقديم مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عنهم.

وأضاف الشرع أن المحاسبة ستشمل جميع المتورطين، سواء كانوا داخل سوريا أو فروا إلى الخارج، مشددًا على التزام المعارضة بالتسامح مع الأفراد الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء.

مراكز التسوية في حمص



على صعيد آخر، أعلنت المعارضة المسلحة افتتاح مراكز تسوية لعناصر النظام في مدينة حمص. وحثت المعارضة العناصر على مراجعة هذه المراكز لاستكمال الإجراءات واستلام بطاقاتهم المؤقتة قبل 14 ديسمبر.

تحرير دمشق وسقوط الأسد



في تطور لافت، أعلنت فصائل المعارضة يوم 8 ديسمبر عن تحرير دمشق وسقوط نظام بشار الأسد، الذي فر مع عائلته إلى موسكو حيث مُنح حق اللجوء.



القرارات الأخيرة تشير إلى مسار جديد للعدالة في سوريا، حيث يُحاكم المتورطون في دعم النظام السابق، مع فتح الباب للتسوية والتسامح مع من لم تتلوث أيديهم بالدماء، هذه الخطوات قد تكون مفتاحًا لتحقيق الاستقرار بعد سنوات من الصراع الدامي.

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